El Gobierno saca del freezer los pliegos de dos candidatos vinculados a Chiqui Tapia y a otro de origen K

Mientras juntaba voluntades entre los bloques de la oposición para realizar la sesión de este jueves, en la que se aprobaron las postulaciones de jueces clave para el Gobierno ; Patricia Bullrich , en forma paralela, conseguía luz verde para avanzar con tres pliegos que habían quedado frenados del primer paquete de candidatos que había enviado al Senado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

Concretamente, la jefa del oficialismo pudo destrabar las designaciones de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway , cuyos pliegos habían quedado en stand by luego de que trascendiera que habían intervenido en causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia .

En la movida también fue beneficiado Juan Manuel Mejuto , cuyo pliego había quedado cajoneado luego de que trascendiera que firmó el primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima. Distintas fuentes consultadas por Clarín aseguraron que hasta la semana pasada su despacho de comisión no tenía ninguna firma.

Catania y Galván Greenway rindieron examen ante la comisión de acuerdos en una audiencia pública realizada el 6 de mayo de este año. Pero ambos candidatos nominados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico no llegaron en ese momento a juntar los avales para que sus pliegos llegaran al recinto.

Al presentarse en la audiencia en el Senado, Galván Greenway negó tener vínculos con "Chiqui" Tapia , pero para los senadores no quedó del todo clara su intervención en una resolución favorable al jefe de la asociación en una causa sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos.

Mientras que en el caso de Catania, las miradas estuvieron puestas en sus vínculos con el kirchnerismo y también con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. En ese momento, desde el oficialismo pensaron en pedir al Gobierno que baje a los candidatos, pero el ministro Mahiques decidió mantenerlos y esperar el desarrollo de las causas vinculadas con la asociación del fútbol.

Lo cierto es que el ministro de Justicia quedó fortalecido dentro del Gobierno al fortalecer el armado judicial del oficialismo. Además, en la Cámara alta los únicos proyectos que parecen avanzar sin mayores sobresaltos son las designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos. Tal como informó este diario, en 6 meses de gestión, Mahiques consiguió que el Senado aprobara casi 180 pliegos , sin que el oficialismo tenga el bloque de mayoría.

Sólo en la sesión de este jueves, el Gobierno consiguió el acuerdo del Senado para 67 pliegos judiciales y entre ellos estuvieron los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , quienes serán confirmados para la Sala I de la Cámara Federal, un tribunal estratégico que revisa los fallos de las causas por corrupción. Es decir que podría intervenir en los casos $LIBRA, ANDIS y el expediente por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Junto a ellos avanzó también Agustín Rubiero, propuesto como vocal de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones y quien fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, por lo que se especula que tendría algún vínculo con Chiqui Tapia.

Pero volviendo a los casos de Catania y Galván Greenway, ambos candidatos obtuvieron despacho de la comisión de Acuerdos con 14 firmas sobre un total de 17 . Aunque en rigor, el único senador que no firmó el dictamen es el riojano Fernando Rejal, quien integra el bloque con Fernando Salino y son parte del interbloque peronista.

Los otros dos avales serían del bloque Justicialista, que preside José Mayans , pero que no designó representantes en la comisión en rechazo a la forma en que Bullrich repartió las sillas con los bloques aliados.

En el caso de Mejuto, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital, el dictamen se cerró con los avales ajustados. Nueve firmas fueron en total, la mitad más uno que exige el reglamento. Cinco fueron del oficialismo -incluyendo a Bullrich que en un principio se había resistido a aprobar al candidato del Gobierno-, la tucumana Sandra Mendoza, el misionero Carlos Arce, el macrista Martín Goerling y la radical Carolina Losada.

En tanto, no acompañaron el despacho los radicales Maximiliano Abad y Mariana Juri, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón y Rejal.

De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, la intención del oficialismo es incluir estos pliegos en una sesión que sería convocada para la segunda semana de septiembre , cuando Bullrich también espera avanzar con la reforma electoral, el Súper RIGI y, posiblemente, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y ley de Patentes , que recientemente fueron aprobados por Diputados.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín