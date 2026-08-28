Lavado de dinero: insólita compra de 300 mil dólares en fichas en el casino de Mar del Plata que luego se cambiaron por efectivo en el de Tigre

El juez Pablo Yadarola realizó, el mes pasado, más de 30 allanamientos en CABA, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en la causa que investiga u na supuesta organización dedicada al reclutamiento de jugadores compulsivos para ser llevados a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos.

Ahora Clarín descubrió una “pata local” de esa organización. Un empleado del sospechado como supuesto organizador Maximiliano Palermo, en una supuesta maniobra de lavado de dinero compró fichas del casino de Mar del Plata por 300 mil dólares y las cambió, días más tarde, por efectivo en la de Tigre

En la maniobra con Las Vegas fueron involucrados el periodista Quique Felman y los ex futbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, considerados víctimas en una causa del juez Yadarola, ascendido ayer a la Cámara Federal porteña. Este delegó ayer la investigación en el fiscal Emilio Guerberoff, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Como la causa se abrió por la actividad prevencional de inteligencia de la Policía Federal, el fiscal consideró que no era necesario hacer un requerimiento de instrucción.

En declaraciones a La Nación, Palermo negó haber participado de cualquier hecho ilícito y dijo es “agente de casinos”. “Lo que más me importa dejar en claro es que de todas las cosas que se vienen diciendo desde hace un mes, casi nada es verdad, sobre todo en redes sociales y en algunos medios”, dijo Maximiliano Palermo y negó haber lavado dinero.

Sin embargo, el domicilio de Palermo fue uno de los allanados por el juez. La investigación analiza , entre otras hipótesis, lavado de activos, asociación ilícita, evasión tributaria y una operatoria para sacar dólares del país durante el cepo. En los operativos se secuestró una ambulancia que habrían usado para mover efectivo.

Mientras tanto de una investigación de Clarín se reconstruyó el inusual cambio de fichas realizado en mayo de 2025 que involucran a Juan Guevara -empleado de Palermo- y que incluye la compra de fichas en el casino de Mar del Plata por un total de $346 millones y su cambio, en efectivo, días más tarde en el Casino de Tigre. Unos 300 mil dólares al cambio de ese momento.

La inusual compra comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando Maximiliano Palermo ingresó al Casino Central de Mar del Plata junto con otros tres apostadores. Según las fuentes, Palermo llevaba una valija y se dirigió a la caja de la llamada sala especial del casino. Poco después entregó efectivo por $200 millones, en billetes de $20.000 y $10.000, y recibió fichas por el mismo valor. Durante la madrugada se lo observó jugando en las mesas de ruleta con un “color” de $50.000, contaron testigos.

Ese mismo día, por la tarde, Palermo regresó al casino acompañado por una pareja. De una mochila retiró efectivo y solicitó el cambio por $41 millones en fichas. La mujer que lo acompañaba realizó luego otra operación por otros $25 millones. El total de fichas retiradas durante esa jornada ascendió a $266 millones.

Al día siguiente, 14 de mayo, Palermo intentó cobrar fichas por $250 millones. Pero ante el volumen de efectivo involucrado solicitó finalmente retirarse con las fichas en sus bolsos.

Ese mismo día, otra pareja de apostadores retiró de una mochila $90 millones y los convirtió en fichas. Las fuentes afirmaron que “uno de ellos había sido visto anteriormente junto a Palermo y al grupo de apostadores” .

Entonces, el total de fichas retiradas en el majestuoso Casino Central –diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo- durante esos dos días fue de $356 millones, según las fuentes. Ninguna de las fichas provenían de premios ganados.

La secuencia terminó el 19 de mayo de 2025, cuando Guevara se presentó en una caja del Casino Trilenium de Tigre y entregó fichas por $346 millones para cobrarlas en efectivo, informaron fuentes conocedoras del juego a Clarín . Pero el casino de Tigre no contaba en ese momento con suficiente cash para pagar la totalidad de las fichas, debido a que ese mismo día se había realizado un depósito de dinero en un banco.

Por esa razón, los empleados le reintegraron fichas por $246 millones y le pagaron en efectivo los $100 millones restantes. Y le indicaron, entonces, que regresara después del fin de semana para poder cobrar el resto de las fichas.

Guevara volvió al Casino de Tigre el miércoles 21 de mayo al mediodía. Se presentó nuevamente en la caja y entregó fichas por $246 millones.

Ante la falta de efectivo, el casino volvió a reintegrarle una parte de las fichas: $156 millones, mientras que le pagó en efectivo los $90 millones restantes.

Días después, Guevara regresó nuevamente al Casino. Esta vez se dirigió directamente al sector de cajas. Y se efectuó un pago de fichas por $156 millones a su nombre.

La suma de las tres operaciones -$100 millones el 19 de mayo, $90 millones el 21 y $156 millones el 26- alcanza los $346 millones pagados por el Casino de Tigre a Guevara.

Además, hay otro dato significativo Guevara es empleado de la empresa Papa Gardel SA que pertenece a Maximiliano Palermo, según el Boletín Oficial de la Nación.

En el informe de Nosis, Guevara figura dentro de un rango de ingresos estimados de $825.044 a $1.262.811 y una deuda de solo $3.398.000.

En ARCA figura históricamente como monotributista, categoría D, por locaciones de servicios, aunque esa inscripción aparece dada de baja. Para las fuentes, difícilmente pudo haber tenido 300 mil dólares.

Ante una consulta de Clarín por esta insólita compra millonaria de fichas, el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de PBA, Gonzalo Atanasof dijo que “toda información de los clientes es confidencial y reservada, por eso no podemos brindar información de un caso en particular”.

“Desde el Instituto de Lotería, tenemos la obligación de reportar a la UIF todas las operaciones consideradas como sospechosas en base a una matriz de riesgo y al parámetro establecido por la UIF: cobro de premios mayores a $5.5 millones (Al día de hoy. El monto se actualiza semestralmente con el cálculo de 15 salarios mínimos) en Casinos y agencias de lotería”, agregó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

Y concluyó “la función de Lotería como sujeto obligado, termina al reportar a la UIF. No nos corresponde investigar ni calificar penalmente” ante cualquier hipotética maniobra.

Sin embargo, en fuentes oficiales se contó a Clarín que sobre el caso de Juan Guevara, “el instituto oportunamente emitió un Reporte de Operación Sospechosa y con eso se cumplió con dar aviso a la Unidad de Información Financiera (UIF) ”. El caso fue en mayo del año pasado y según las fuentes el ROS “se emitió un par de meses después” de la maniobra. Hasta diciembre le responsable de emitir los ROS del instituto era la madrastra de Atanasof. La UIF es la debería haber una denuncia penal, explicaron.

En la causa del casino de Las Vegas el periodista Felman y los ex jugadores de fútbol enfrentan procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark. Incluso, Felman permaneció detenido por 12 días, tras la denuncia de un casino de Las Vegas que habría resultado damnificado.

Se trata del Resorts World Las Vegas que reclama pagos de US$ 501.000 a Berti, US$ 500.500 a Flores, US$ 1.002.000 a Zárate y US$ 626.000 a Ortega Sánchez. A Felman, US$ 300.000.

Fuente: Clarín