Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia que gana un millón de dólares por mes y confirmó que fue asesor del presidente Rodrigo Paz

Fernando Cerimedo declaró que gana un millón de dólares al mes desde 2025 por sus empresas de comunicación digital y aclaró que esos ingresos no incluyen sus trabajos en Bolivia. Lo dijo en una declaración informativa ante la Justicia antes de ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa paralela a la que lo tiene con prisión preventiva por el intento de femicidio de su pareja Nadia Beller .

Según los escritos a los que tuvo acceso Clarín , a Cerimedo le hicieron más de 200 preguntas de todo tipo y eligió no responder en la mayoría, pero sí contestó que su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital y confirmó, además, su vínculo con el actual presidente boliviano Rodrigo Paz , que días atrás se desligó de la figura del asesor argentino en un video.

¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?, le preguntaron. “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia” , dijo Cerimedo. Repitieron la pregunta, pero sobre 2026. “Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior” , contestó el exasesor de Milei en la campaña presidencial 2023.

Cerimedo, que se definió como consultor político internacional en Argentina y en Estados Unidos, aclaró que no tiene sociedades en Bolivia. “En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene 2 sucursales ”, enumeró.

“También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen , que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”, agregó y señaló que esta asociado con su esposa, Natalia Basil, en todas las empresas, salvo la de EE.UU.

Cerimedo manifestó no tener empresas radicadas en Bolivia. “Quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá ”, contó. Aseguró no contar con ingresos extra, ni empresas a nombre de tercero.

Además contó que ingresó por primera vez a Bolivia en el año 2024 . Dijo no recordar el motivo de su visita, que no desarrolló ninguna actividad ni se reunió con nadie. Se mostró evasivo y sostuvo que él mismo financió su viaje. Confirmó que volvió a visitar el país en 2025 y 2026, pero no dio detalle del número de veces. “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces”, contestó. “Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”.

Cerimedo afirmó que su principal contacto en el país era el presidente Rodrigo Paz. Días atrás, el mandatario rompió el silencio sobre el caso que sacude a su país y grabó un video para despegarse del consultor. "Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia” , lanzó. El argentino ratificó ante la Justicia que Paz era su principal contacto en el país y que tenían relación antes de las elecciones 2025.

En varias preguntas del extenso cuestionario al que fue sometido, 219 en total, Cerimedo optó por no contestar. “ No tiene nada que ver con el caso ”, fue la fórmula a la que recurrió. No quiso responder si se comunicaba con el Presidente vía WhatsApp o Telegram, ni si usaba correo electrónico o tenía acceso a su celular. Negó haber recibido órdenes de Paz y que el político le solicitara asesoramiento directamente.

Sobre la campaña presidencial, se limitó a explicar que ayudó con consejos de comunicación digital. No contó quién lo contactó con el equipo de Paz y dijo que no hubo nunca un contrato escrito. Rechazó versiones de pagos de empresas. “ Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital ”.

Al ser indagado sobre su rol en el gobierno de Paz, tras el triunfo en las elecciones, Cerimedo dijo que no tenía funciones y se negó a responder todas las preguntas al respecto. Aunque en Bolivia todos lo sindican como una suerte de ministro sin cartera, bajo la figura del asesor todopoderoso con injerencia en distintas áreas de Gobierno, el argentino no dio detalles. “No tiene que ver con el caso”, fue su única réplica.

El gurú digital libertario tampoco respondió sobre su vínculo con la Directora de Comunicación del gobierno boliviano, Ximena Galarza, ni sobre su rol como consejero del presidente Paz y ghostwritter de alguno de sus discursos. Se rehusó a dar información sobre qué papel jugaba en el manejo de las redes sociales y la estrategia digital del gobierno, su presunta participación en reuniones de Gabinete y su influencia sobre los ministros de Paz.

Al ser consultado sobre su injerencia en otras áreas ajenas a la comunicación, Cerimedo optó por el silencio y lo mismo hizo cuando fue indagado sobre si alguna vez se presentó como representante de Rodrigo Paz o asesor presidencial.

Los oficiales de Justicia también lo confrontaron con las declaraciones de Paz, que expresó que nunca existió relación laboral directa entre ambos. No hubo contestación alguna del argentino en las preguntas al respecto.

Al final de la declaración, tras negarse a responder 152 dudas de la Justicia (casi un 70% de las consultas), el asesor digital retomó la iniciativa y envió un mensaje a la clase política de Bolivia, sin soltarle la mano a Rodrigo Paz, a quien -aseguró- le quieren hacer un golpe de Estado.

─¿Tiene algo más que señalar o declarar a la presente declaración?

─ Sí, quiero declarar que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales. Me reservo el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han vulnerado los derechos internacionales y que no entiendo los cargos que me han señalado ahora.

Por último, aclaró que no prescribió presiones o amenazas para declarar en el expediente. “[Fue de manera] voluntaria”, sostuvo.

Tras la declaración voluntaria de Cerimedo, la Fiscalía de Bolivia anunció su imputación por supuesto enriquecimiento ilícito y dijo que pedirá su detención preventiva también en el marco de esa causa, que se investiga en paralelo a otros dos casos contra el consultor político, incluido el de intento de feminicidio contra su expareja, por el que ya está encarcelado.

Las preguntas a Cerimedo fueron realizadas por una comisión de fiscales que investiga el caso en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, que se trasladó hasta Santa Cruz, donde Cerimedo está recluido desde la semana pasada, en el penal de Palmasola.

Miguel Cardozo, uno de los fiscales, dijo a los medios que el argentino dio respuestas "esquivas" y que en las próximas horas iban a presentar la imputación formal, planteando la posibilidad de que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, con una preventiva máxima de seis meses. "El Ministerio Público tiene suficientes elementos e indicios para establecer su grado de participación", aseguró.

Tras el intento de asesinato contra Nadia Beller, hubo una serie amplia de allanamientos en los que se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, en pesos bolivianos y dólares.

Uno de los abogados defensores del argentino dijo a los medios que los fiscales no le preguntaron sobre el origen del dinero por el que se le acusa de "enriquecimiento ilícito", sino sobre su relación con el presidente del país, Rodrigo Paz. Y consideró que el caso "es un intento de golpe de Estado institucionalizado y organizado" por la Fiscalía Departamental de La Paz.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

La fiscalía entiende que Cerimedo, en su rol de asesor del Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia durante los años 2025 y 2026, “habría aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna” y señalan que “recibía diferentes sumas de dinero en dólares americanos" a través de una casa de cambios de la Zona Sur de la Ciudad de La Paz llamada EXCHANGE.

El representante legal de ese lugar es Fritz Juniors Gironda Aquize, su encargada Claudia Ines Layme Carita. Los investigadores, en base a recibos recolectados en allanamientos, pudieron establecer un nexo causal con Fernando Cerimedo.

Afirman que ambos representantes de la casa de cambio se dieron a la fuga antes del allanamiento, luego de sacar de las cajas fuertes del lugar la suma aproximada de setecientos mil dólares americanos, que tendrían vinculación con el gurú libertario especialista en granjas de trolls y bots de redes sociales.

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín