Visita del Papa a la Argentina: analizan realizar un encuentro con los jóvenes sobre la avenida Nueve de Julio

La avenida Nueve de Julio, la más ancha del mundo y epicentro de las principales celebraciones argentinas, podría volver a convertirse en noviembre en el escenario de un evento multitudinario cuando llegue el papa León XIV al país, dado que la Iglesia local analiza realizar allí "el encuentro con los jóvenes".

Tal como ocurrió el 6 de abril de 1987, cuando el papa Juan Pablo II congregó a más de un millón de personas en la Nueve de Julio para celebrar la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina le acercaron la idea ayer al nuevo pontífice que "quedó sorprendido" por la gran convocatoria que se espera en el país.

Así lo reveló esta tarde el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo , quien el jueves se reunió en el Vaticano con el Papa y el coordinador general de la visita, el obispo auxiliar de San Isidro Raúl Pizarro, para ultimar detalles del viaje papal a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.

"Nos quedó muy marcado su interés por encontrarse con los jóvenes ", resaltó Colombo por radio Rivadavia al comentar aspectos de la reunión y dijo que "eso apareció fuertemente en su expresión" durante la charla que compartieron.

El prelado mendocino señaló que la cercanía con el mundo juvenil de León XIV se dio "a partir de la encíclica" Magnifica Humanitas que el Papa nacido en Chicago promulgó en mayo para invitar a los jóvenes a convertirse en "chispa de humanidad" ante el avance tecnológico, evitar el aislamiento en las redes sociales y no dejar que los algoritmos escriban su historia.

En ese sentido, Colombo contó que ante la importancia de su visita, "no queríamos quedarnos con darle la bienvenida solo a él, si no darle la posibilidad de tener un encuentro fuerte como sociedad , para encontrar el rumbo perdido como sociedad entre tanta grieta y fisura que nos mantiene como despersonalizados".

También reveló que "quedó flotando en el diálogo cuando dijimos que no nos quedemos solo en el viaje, sino que dé frutos, que quede algo para la sociedad argentina y en eso coincidíamos los tres", tras lo cual recordaron la visita de Juan Pablo II, que en dos ocasiones estuvo en el país, primero en 1982 durante treinta horas para resolver un principio de conflicto territorial con Chile y luego en 1987 por seis días para celebrar la juventud.

Al respecto, Colombo confirmó que en ese marco hablaron "incluso de la posibilidad de hacer en ese espacio de la Nueve de Julio el encuentro con los jóvenes".

El arzobispo aclaró que por ahora nada está ratificado porque "se están juzgando en este momento determinaciones muy precisas sobre los lugares" para los eventos masivos y señaló que en el caso de la juventud "tiene que ser un lugar para mucha gente, en un espacio libre".

Ante la posibilidad de que se utilice una cancha de fútbol para el encuentro juvenil, Colombo señaló que entre las propuestas "no solo está River, también me preguntan sobre San Lorenzo". Y, sin desmerecer las instalaciones de ningún club, el arzobispo sostuvo que "River es un maravilloso estadio pero los estadios son espacios restrictivos".

"El Papa no va a Buenos Aires, a Córdoba y Luján. Va a la Argentina", remarcó el arzobispo al darle entidad nacional a su visita.

Además, comentó que al Pontífice " se lo sentía como sorprendido cuando le decíamos mire que van a ir multitudes, no son encuentritos. Abría los ojos con sorpresa al ver nuestro entusiasmo".

Un día antes del encuentro de la comisión eclesiástica en el Vaticano, en la Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el miércoles la segunda reunión de trabajo para avanzar con la organización de la visita papal en noviembre.

Ya ese encuentro logró reunir en un mismo despacho a funcionarios de distintas jurisdicciones y distintos espacios políticos, dado que estuvieron junto a Karina Milei , la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo , y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Fuente: Clarín