Una mujer policía baleó a un motochorro durante un intento de robo en una estación de servicio de La Matanza

Una policía que estaba de franco fue atacada a tiros durante un intento de robo en una estación de servicio de González Catán. La mujer se encontraba cargando combustible cuando vio a dos motochorros que, según el parte policial, intentaban asaltar a una persona . Uno de los hombres le disparó y ella respondió con su arma reglamentaria.

La secuencia ocurrió cerca de las 5.20 de hoy en una estación de servicio YPF ubicada en la Ruta 21 y Calderón de la Barca . La oficial resultó ilesa, mientras que uno de los presuntos delincuentes recibió un disparo y cayó herido en el lugar. A su lado encontraron un arma de fuego, que fue secuestrada por la Policía. El segundo sospechoso escapó y es buscado.

La oficial fue identificada con las iniciales M. B. y se encontraba fuera de servicio, aunque estaba uniformada. Según la información oficial, viajaba en su auto particular y se detuvo junto a uno de los surtidores para cargar combustible. En ese momento observó que dos hombres que circulaban en una moto intentaban robarle a una persona.

Los sospechosos advirtieron la presencia de la policía y cambiaron el foco del ataque. Uno de ellos le disparó a la mujer , que respondió con su arma reglamentaria. De acuerdo con el parte inicial, la oficial hizo entre cuatro y cinco disparos y uno de los proyectiles alcanzó a uno de los hombres en una de sus extremidades.

Las imágenes de la secuencia muestran al sospechoso herido en el piso de la estación de servicio. El hombre se arrastró unos metros y terminó dentro del predio , mientras la policía pedía ayuda. Poco después, el delincuente arrojó el arma y levantó las manos ante la llegada de los efectivos.

El otro sospechoso, que permanecía junto a la moto, escapó del lugar antes de que llegara la Policía. En las imágenes se observa cómo se aleja mientras su cómplice queda herido. Por el momento, permanece prófugo y los investigadores trabajan para identificarlo.

Minutos después del enfrentamiento llegó personal del Comando de Patrullas Sur , que intervino en el procedimiento y preservó la escena. El hombre herido tenía signos vitales al momento del reporte inicial y se esperaba la llegada de una ambulancia para trasladarlo y determinar la gravedad de las lesiones.

Ahora, la investigación busca reconstruir cómo comenzó el intento de robo y cómo se produjo el intercambio de disparos. También se analizarán las cámaras de seguridad de la estación y de los alrededores, además de las pericias sobre el arma encontrada junto al sospechoso y la utilizada por la oficial.

Fuente: TN