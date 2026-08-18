El eterno dolor de cabeza de IOMA: lluvia de quejas por falta de cobertura, especialistas que se van y deudas de la obra social bonaerense

Afiliados que se quedan sin cobertura , cartillas médicas que se reducen porque los especialistas deciden abandonar la atención, cortes del servicio por protestas sectoriales, deudas, atrasos y faltantes o demoras críticas en la entrega de remedios de alto costo.

Es un mínimo listado de las quejas, reclamos y pedidos -que muchas veces terminan en la Justicia- que se replican entre los afiliados a IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial), el organismo encargado de la cobertura médica de los casi 650 mil empleados estatales de la Provincia; los jubilados provinciales y otros 80 mil afiliados voluntarios que tienen un carnet de esta obra social.

El instituto provincial es el segundo prestador sanitario del país, detrás de PAMI. Tiene 2,5 millones de afiliados . Se conforma con el grupo familiar de todos los agentes estatales (incluidos policías, maestros, empleados de Poder Judicial, jubilados provinciales y servidores de los municipios de toda la Provincia) más unos 250 mil que son voluntarios.

IOMA tiene asignado un presupuesto para 2026 de $ 2.422.114.040.000. O sea: casi 2,5 billones de pesos que, según admiten en el organismo, siempre se hace más extenso porque el 95% se deriva a pagar prestaciones, medicinas y servicios que acompañan los incrementos de la inflación.

Los inconvenientes para los afiliados se extienden en el territorio. Y son variados. Está en conflicto con especialidades medicinales, cámaras de clínicas o sanatorios y colegios profesionales. No es reciente, pero está cada vez más extendido.

Se transformó en un pantano para la gestión de Axel Kicillof. La Legislatura bonaerense está colmada de pedidos de informes y reclamos. No obstante, el gobernador sostiene el manejo que desde hace seis años ejecuta Homero Giles , un médico que estudió en Brasil y trabajó en Cuba. Se referencia en La Cámpora y fue designado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak .

El ministro respaldó fuertemente a la gestión de IOMA y atribuyó las críticas a una campaña política opositora. Consideró que el déficit prestacional es una consecuencia del “ajuste y desfinanciamiento del Gobierno nacional sobre el sistema de salud”.

Cada agente de la administración provincial debe abonar -en forma obligatoria- el 4,8% de su sueldo mensual para la obra social. Y los jubilados del IPS (unos 285 mil), el 4,5%.

Según fuentes sanitarias, IOMA paga una visita al médico clínico entre $ 8.900 y $ 15.200. Y, en todos los casos, los afiliados deben comprar un “bono” para atenderse que cuesta entre $ 5.500 y $ 7.000, de acuerdo con la categoría del médico. O sea, el beneficiario pone casi el 40% de lo que percibe el profesional. Estos valores rigen desde mayo. Y casi todas las agremiaciones, colegios o asociaciones pugnan por aumentos.

Algunas muestras del impacto de la crisis en la obra social . El Hospital Garrahan reclamó una deuda de $ 8.278 millones por la derivación y atención de más de 44.000 niños afiliados entre 2025 y 2026. Las autoridades provinciales argumentaron haber cancelado montos menores pactados (informaron el pago de $ 1.200 millones), pero la institución rechaza la liquidación por cubrir apenas el 15% del capital reclamado.

La Agremiación Médica Platense (AMP) reporta una deuda consolidada de $ 900 millones a junio de este año. De esa cifra, $ 500 millones corresponden de forma directa a prestaciones clínicas del primer trimestre de 2026 y el resto gastos de convenios históricos. IOMA informó que “los pagos están actualizados a junio” de este año.

El Servicio de Hemodinamia en el Hospital de Trenque Lauquen interrumpió prácticas programadas por una deuda que supera los $ 300 millones . Los responsables del sector dijeron que se anotaron como prestadores directos de IOMA (para evitar demoras burocráticas) pero tampoco pudieron avanzar con la cancelación de la deuda.

“En Trenquecardiohemo SRL, trabajan más de 15 empleados por lo cual son 15 familias que dependen de sus ingresos laborales que se sustentan con el cobro de las prácticas a distintas coberturas sociales de los pacientes” explicó el médico Carlos Miguel Hernández, responsable de esa institución.

Una institución de salud mental platense y el "Centro de Día Cántaros" en Villa Elisa reportan que los pagos parciales resultan insuficientes para sostener el servicio a discapacitados y adultos mayores.

“La cadena de pagos no está interrumpida”, insisten los voceros de IOMA. Aseguran que se ejecutaron transferencias y giros específicos para sostener el funcionamiento ordinario de estas entidades y llevar tranquilidad a las familias. “En junio se pagaron $ 4.300 millones cuando en mayo se había pagado $ 4.200 millones. Es decir, estamos pagando más. La Provincia realiza un enorme esfuerzo presupuestario para absorber el impacto de las políticas macroeconómicas nacionales”, dicen cerca de Giles.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) (Seccional N.º 13 – Justicia de la Provincia de Buenos Aires), presentó una denuncia ante IOMA por las dificultades que atraviesan sus afiliados para acceder a prestaciones médicas en distintos puntos del territorio bonaerense. Tiene eje en Mar del Plata y advierten sobre “dificultades para acceder a consultas, estudios, internaciones, intervenciones quirúrgicas y prestaciones de mediana y alta complejidad”.

Las protestas en la sede del organismo, en 46 entre 12 y 13, de los acompañantes terapéuticos también pusieron en foco a ese sector. En este renglón, entra directo el rol de las demandas judiciales. En IOMA informaron a Clarín que este año, los acompañantes atendieron a 7.700 afiliados y facturaron $ 4.300 millones de pesos por amparos infundados

Se trataría de procesos que se iniciaron sin “haber hecho un trámite regular previo en IOMA y sin haber tenido rechazo”. Consideran que hay una “industria del juicio”. Y que 387 asistentes que atendieron a 400 afiliados, facturaron unos $ 1.120 millones por mes.

Cada planteo repercute en ámbitos políticos y en la Legislatura. En el Senado, Marcelo Leguizamón (Hechos), pidió que el ministro Kreplak se presente en el parlamento para dar explicaciones. “Hay afiliados que esperan meses para ser atendidos. Acá no hay una campaña política de la oposición. El problema de IOMA no es falta de recursos o el número de afiliados: es la pésima gestión que recauda como una prepaga, pero a veces no garantiza ni las prestaciones básicas ”, argumentó el senador.

El diputado provincial Fernando Rovello (PRO) pidió por “la deuda que IOMA acumula con hospitales municipales y prestadores además de los aranceles que no cubren los costos de atención, situación que profundiza la crisis sanitaria en los municipios de la provincia de Buenos Aires”.

Las autoridades del ente de salud dicen que la oposición “omite deliberadamente que el brutal ajuste de la Nación desfinanció la salud pública en todo el país” y que los pedidos forman parte de un “show mediático”.

Fuente: Clarín