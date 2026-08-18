Murió un árbitro de fútbol tras un choque frontal en Mendoza: hay otras dos víctimas fatales y tres heridos

Un árbitro de fútbol de 48 años murió tras un choque frontal ocurrido sobre la ruta provincial 60, en Maipú, provincia de Mendoza. En el accidente murieron otras dos jóvenes, mientras que otras tres personas resultaron heridas .

El accidente ocurrió este domingo alrededor de las 20.30 y la víctima fue identificada como Oscar “Chacha” Fernández , un árbitro de larga trayectoria en torneos amateurs del este mendocino.

Según las primeras versiones, reflejadas por medios mendocinos, Fernández conducía un Peugeot 504 cuando impactó contra una Volkswagen T-Cross . El árbitro sufrió heridas de gravedad y fue derivado al Hospital Central, donde posteriormente murió.

Al parecer, Fernández se incorporaba a la ruta desde las inmediaciones del callejón Piperbo cuando se produjo el choque. La Volkswagen T-Cross habría estado realizando una maniobra de sobrepaso al momento de la colisión.

Las otras personas lesionadas viajaban en la Volkswagen T-Cross . Entre ellas se encuentra una mujer de 42 años que sufrió un traumatismo craneal grave y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen.

Otra mujer, de 54 años, presentó fracturas de tibia y peroné, además de lesiones en el maxilar inferior, por lo que continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Perrupato.

También resultaron heridos una joven de 19 años y otra de 20 , quienes fueron trasladados al Hospital Central con politraumatismos de consideración. Este lunes por la noche, UNO Mendoz a confirmó el deceso de ambas .

El quinto ocupante afectado es un hombre de 52 años, que permanece internado en el Hospital Lagomaggiore, estable y consciente.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, durante el operativo fue utilizado un helicóptero sanitario para concretar parte de los traslados.

De acuerdo con las mismas fuentes, los agentes policiales encontraron una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22 dentro de la guantera del Peugeot 504 que conducía Fernández. El arma fue secuestrada por orden judicial para realizarle pericias.

Fernández residía en Tres Porteñas, en el departamento San Martín, y era conocido dentro del fútbol amateur mendocino.

Su actividad como árbitro lo había llevado a dirigir encuentros en distintos campeonatos de la zona este provincial, donde mantenía una presencia habitual desde hacía años.

“Qué triste noticia para todos, lo recordaremos como la persona más alegre, humilde y sencilla”, fue uno de los mensajes que aparecieron en las redes sociales de su hija.

Fuente: Clarín