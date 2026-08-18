El desgarrador mensaje de Wladimir Klitschko, expareja y padre de la hija de Hayden Panettiere, y la promesa que hizo

El exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere y padre de su única hija , Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años, rompió el silencio tras la muerte de la actriz con un extenso mensaje en el que habló del vínculo que los unió y del recuerdo que quiere preservar de ella .

La expareja de la intérprete fallecida a los 36 años decidió pronunciarse públicamente a través de Instagram, donde compartió una imagen de una época en la que todavía formaban una familia junto a su hija. En la foto, aparecen los tres con la menor sobre los hombros de su mamá.

En la publicación, el excampeón mundial de peso pesado escribió un emotivo mensaje en el que dejó en claro que, pese a que la relación sentimental entre ambos había terminado años atrás, Panettiere continuaba ocupando un lugar fundamental en su vida.

“Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió Klitschko al comienzo del texto. “El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija”, continuó.

El mensaje del exboxeador, que llegó dos días después del fallecimiento de la actriz el pasado domingo, también incluyó un reconocimiento a la trayectoria de Panettiere. Klitschko destacó el talento que la llevó a convertirse en una figura conocida desde muy joven y las dificultades que debió atravesar durante su recorrido en la industria.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al mismo tiempo que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente”, destacó. Y sumó: “Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”.

Un emotivo fragmento del texto está dedicado a Kaya, nacida en 2014. Klitschko aseguró que una de sus prioridades será preservar para ella el recuerdo de su mamá. “A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”, escribió.

En su despedida, el exdeportista también tuvo palabras para los seres queridos y seguidores de la actriz. “Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy”, expresó. Y concluyó: “Los jóvenes con talento como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”.

Panettiere y Klitschko se habían conocido en 2008 , cuando la actriz tenía 19 años y el boxeador 32, durante una reunión de amigos y la relación se consolidó con el paso de los años. En 2013, anunciaron su compromiso y en 2014 nació Kaya, en Hawái. Aunque estuvieron comprometidos, nunca llegaron a casarse y se separaron en 2018.

Tras la ruptura, Kaya quedó bajo la custodia de Klitschko . La situación familiar había sido especialmente difícil para Panettiere, quien atravesaba por entonces una etapa de graves problemas personales y de salud que ella misma contó públicamente.

Panettiere profundizó sobre ese período en sus memorias, This Is Me: A Reckoning , publicadas en mayo de este año, texto en el que relata el dolor que le provocaba estar separada físicamente de su hija. “No estar bajo el mismo techo con ella todos los días ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida, y resulta difícil describir las diversas emociones, incluidas la tristeza, el resentimiento y la ira, que he sentido por ello”, escribió.

La actriz habló con crudeza sobre la decisión de permitir que Klitschko tuviera la custodia de su hija. “Fue muy doloroso firmar esos papeles para darle la custodia completa”, reconoció.

A pesar de ese dolor, Panettiere dejó claro en sus memorias cuánto significaba su hija para ella. “Aunque extraño a Kaya tanto que me duele el corazón, sé lo afortunada que soy de ser su mamá. Ella es el mayor regalo de mi vida ”, escribió.

Mientras su familia atraviesa el duelo, las circunstancias de la muerte de la actriz todavía no fueron esclarecidas. Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el pasado domingo. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir un aviso sobre una mujer que no respondía. Los equipos médicos intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta en el lugar. Según las autoridades, la investigación preliminar no encontró indicios de violencia ni circunstancias sospechosas en torno a su fallecimiento.

Fuente: La Nación