El cura acusado por abuso sexual en Córdoba fue condenado, pero continuará bajo arresto domicilario

La Justicia declaró culpable al sacerdote Patricio Cruz Viale por el abuso sexual de una mujer de 46 años tras una ceremonia religiosa en 2024. La Cámara 4ª del Crimen de Córdoba lo condenó este martes a 3 años y 4 meses de prisión .

La sentencia se dictó tras un proceso que se extendió por más de dos años e incluyó una segunda acusación pública por parte de una familiar del párroco de la iglesia Virgen de Schoenstatt.

Según informó El Doce , el tribunal no aplicó la calificación más agravada que sostenía la Fiscalía. El abogado de la querella, Benjamín Sonzini Astudillo , expresó su disconformidad con el alcance del fallo y sostuvo: “Pedí el mínimo de la pena por las calificaciones que venían de la Fiscalía de Instrucción. Acá el ‘gravemente ultrajante’ no se tuvo en cuenta”. En paralelo, el letrado confirmó que Cruz Viale continuará bajo arresto domiciliario.

El hecho que llevó a que se abriera una investigación tuvo lugar a principios de 2024 , cuando una mujer cuya identidad se mantiene en reserva lo denunicó. De acuerdo con su relato, el ataque ocurrió en el despacho personal del sacerdote tras una misa, en el predio del santuario ubicado en el barrio Cerro de Las Rosas, sobre la avenida Rafael Núñez , en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba .

Cruz Viale fue arrestado el 9 de noviembre de 2024 y trasladado al penal de Bouwer, donde permaneció detenido hasta el 15 de enero pasado, cuando la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria. Desde aquella oportunidad el hecho se encuadró bajo el artículo 119 del Código Penal, que prevé penas de entre 8 y 20 años cuando el abuso es perpetrado por un ministro de culto y reviste características gravemente ultrajantes para la víctima.

El tribunal encargado de dictar la pena resolvió que en este caso no correspondía aplicar el ultraje calificado como grave y determinó que se trataba únicamente de un abuso simple, aunque con el agravante de haber sido cometido por un ministro de un culto.

El expediente sumó una nueva voz en julio, cuando una prima del acusado identificada con las iniciales P.V. contó ante la prensa de Córdoba haber sufrido un abuso de su parte cuando ella tenía 7 años y el imputado, 16.

En su declaración describió: “Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo” . Aunque ese hecho ya prescribió desde el punto de vista penal, la mujer tomó la decisión de hacerlo público tras conocer la detención de su primo en 2024. Además explicó que la decisión de hacerlo público se debió a que no quería “ser cómplice” de quien fuera su familia.

La causa se elevó a juicio en septiembre de 2025, luego de que la Fiscalía de instrucción, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique , diera por concluida la etapa de investigación, según informó El Doce en ese momento. Con la condena dictada este martes, la defensa aún tiene la posibilidad de interponer recursos ante instancias judiciales superiores.

Cruz Viale cuenta con un doctorado en Teología Moral obtenido en 2007 en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma , es autor de los libros La luz en la pandemia y Misericordia, el secreto para ser felices , y fue recibido por el Papa en el Vaticano junto a una delegación del Movimiento de Schoenstatt . Su tío, Ángel Strada, fue un referente de esa congregación en Córdoba y participó en el proceso de beatificación del padre Joseph Kentenich, fundador del movimiento en Alemania en 1914.

Fuente: Infobae