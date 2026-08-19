Absolvieron al único acusado de cometer un femicidio en Guernica por falta de pruebas: su mamá fue quien lo entregó

La Justicia de La Plata absolvió por mayoría a un hombre, que había llegado al juicio oral detenido con prisión preventiva tras haber sido acusado de ser el autor del femicidio de una joven, ocurrido en Guernica en 2021 , en un contexto que la Fiscalía calificó como violencia de género . No obstante, el tribunal no estuvo de acuerdo en la contundencia de las pruebas.

La decisión fue comunicada este martes por el Tribunal Oral Criminal (TOC) IV , que consideró que no existía el grado de certeza necesario para atribuirle el crimen y dispuso su inmediata libertad. El veredicto fue dictado por los jueces Carolina Crispiani, Agustín Amatriain y Ernesto Domenech .

La resolución se destacó por la falta de unanimidad entre los magistrados, debido a que dos votos concluyeron que las pruebas no alcanzaban para una condena.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, la jueza Crispiani sostuvo que la prueba reunida permitía afirmar la participación directa del imputado en la ejecución del femicidio. Bajo su punto de vista, los indicios analizados en conjunto eran suficientes para atribuirle responsabilidad y descartó la existencia de una duda razonable.

Por el contrario, Amatriain argumentó que las dificultades y omisiones probatorias impedían alcanzar el grado de certeza exigido para una sentencia condenatoria. Por esto, señaló la falta de pericias de ADN , la ausencia de una investigación suficiente sobre una hipótesis alternativa y elementos que podían ubicar al acusado lejos de la escena en el momento relevante.

Domenech coincidió con Amatriain, tras subrayar que en la escena se hallaron huellas de sangre, un cuchillo con rastros hemáticos, vestigios en las uñas de la víctima y huellas dactilares en bolsas que cubrían su rostro y pies, pero cuestionó que no se hayan realizado pericias para determinar ADN o grupos sanguíneos que permitieran identificar al autor . Finalmente, también advirtió sobre una hipótesis no investigada en profundidad acerca de la posible intervención de un tercero, en referencia a que la puerta de ingreso estaba violentada.

Luego de que el juicio finalizara con una votación dividida de 2 a 1, el Tribunal Oral Criminal IV concluyó que no era posible dictar condena contra el acusado debido a que la mayoría de sus integrantes entendió que la acusación no había logrado superar el estándar de certeza requerido.

Como resultado, se dispuso la inmediata libertad del imputado después de que hubiera permanecido detenido durante el proceso y llegara al juicio en prisión preventiva. Por este motivo, la resolución estableció expresamente que la libertad debía hacerse efectiva desde el lugar de detención, previa verificación de que no existiera otro impedimento legal.

A pesar de esto, los magistrados coincidieron en que la víctima murió como consecuencia de un ataque con un arma blanca . La autopsia reveló que presentaba múltiples heridas cortantes y cortopunzantes en el cuello, con lesiones en vasos sanguíneos y la vía aérea. Con estos datos y las pericias correspondientes, el forense concluyó que la muerte se produjo por shock hipovolémico y síndrome asfíctico derivados de esas lesiones.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Virgen de Luján al 56 de Guernica, donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Horas después del hecho, la madre del acusado se presentó en la comisaría primera de Presidente Perón para denunciar que su hijo había asesinado a la mujer con la que convivía .

La mujer relató que, al no recibir noticias recientes de su hijo, se dirigió hasta la propiedad. Allí, al mirar por una ventana, observó el cuerpo sin vida de la víctima en el interior de la casa. Fue así que durante la madrugada del 8 de octubre de 2021 , el personal policial acudió al domicilio y constató el testimonio.

Según fuentes policiales, el cuerpo de Lara Belén Figueroa (22) fue hallado tendido en el suelo de una habitación, con al menos una herida de arma blanca en el cuello. Además, se encontraron manchas de sangre, rastros de calzado y un cuchillo con características hemáticas.

En un principio, el presunto autor no estaba en el lugar, por lo que efectivos del Grupo Táctico Operacional (GTO) iniciaron su búsqueda en la zona, bajo una causa caratulada de manera provisoria como homicidio, a cargo del fiscal Juan Condomí Alcorta , subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón.

La escena fue preservada hasta la llegada de los peritos de la Policía Científica , mientras los investigadores solicitaron apoyo a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local para avanzar en el esclarecimiento.

Mientras que los familiares de Figueroa indicaron que el último contacto con la joven fue el martes por la tarde, cuando se comunicó con su hermana, remarcaron que después solo observaron estados de WhatsApp. Por este motivo, sospechaban que el crimen ocurrió en la madrugada del miércoles.

Asimismo, desde el entorno familiar de la víctima manifestaron en redes sociales cuestionamientos a la madre del acusado, debido a que recriminaron que le habría dado tiempo para huir antes de denunciarlo. Incluso, aseguraron que el presunto homicida había sido visto el miércoles y el jueves, lo que haría suponer que permaneció en la vivienda con el cadáver hasta su fuga.

Finalmente, allegados a Figueroa declararon que ella y el principal acusado habían mantenido una amistad de ocho años, que la joven tenía intenciones de mudarse y que él la acosaba porque pretendía una relación sentimental.

Fuente: Infobae