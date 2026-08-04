El Colo Barco le regaló un pony teñido de rosa a su hija de 1 año y generó polémica

Valentín Barco, de 22 años, fue la novedad de la lista de Scaloni para el Mundial. El joven, con presente en el Chelsea de Inglaterra, ahora quedó bajo la lupa de los hinchas y los seguidores por un regalo que le hizo a su hija y que mostró en las redes . “Bienvenida a la familia Maca”, escribió junto a un video donde se ve cómo le muestran por primera vez a Gemma, de 1 año, un pony que tiene el flequillo y la cola teñidos de rosa.

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Fuente: La Nación