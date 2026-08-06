Dos senadores peronistas declararon su fastidio con la pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Atravesado por internas que parecen insalvables, el peronismo no tuvo este jueves mucho margen para celebrar la caída del capítulo de la ley de extranjerización de tierras en el Senado. Justamente dos de sus máximos exponentes en ese cuerpo, José Mayans y Juliana Di Tullio , dedicaron una parte de la jornada a declarar su desconcierto por la persistente pelea política entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner .

Mayans, que encabezó el bloque peronista en la Cámara alta en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, habló más temprano con el streaming Gelatina . “¿Qué les diría Perón a Axel y a Máximo? Que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema" , enfatizó sin medias tintas el legislador, que actualmente es uno de los vicepresidentes del PJ a nivel nacional.

De todos modos, Mayans amplió: “Creo que lo van a hacer, porque aman la Patria los dos. Pueden tener diferencias y estoy seguro que van a llegar a un nivel de conversación para poner primero la Patria, después el movimiento y después los hombres”. El senador sugirió, de esa manera, que Kicillof y Kirchner deberían entablar un diálogo que, desde hace meses, no mantienen.

Por su parte, la bonaerense Di Tullio -otra representante del PJ en el Senado- se sinceró: “La discusión me tiene podrida a mí, imagínense al resto” . En declaraciones a El Destape , la dirigente alineada en el kirchnerismo advirtió: “Solo nos interesa a los dirigentes. La gente nos detesta y tiene razón. Me imagino lo que les debe joder a los que sufren todos los días”.

Al igual que Mayans, a quien conoce desde hace años por su actividad legislativa conjunta, Di Tullio buscó aclarar: “A pesar de eso, estoy segura de que (el presidente Javier) Milei no reelige” . De cara a 2027, sostuvo que “el peronismo se va a ordenar, con los instrumentos que tengamos”. Y finalizó: “Si me preguntan a mí, no sé cuáles son las diferencias. Hablo con todos y no les encuentro demasiadas. Es un poco desconcertante ”.

Fuente: La Nación