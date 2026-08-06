BALCARCE: Descuartizaron dos equinos y hallaron las vísceras desparramadas

ZONALES





Un nuevo hecho de abigeato volvió a generar indignación en el sector rural de Balcarce, donde delincuentes ingresaron a un establecimiento agropecuario y sacrificaron dos equinos, entre ellos una yegua preñada, para luego faenarlos y abandonar los restos en el lugar.





El episodio ocurrió en un campo ubicado a la altura del kilómetro 50 de la Ruta Nacional 226, en cercanías del paraje La Marta, donde personas que aún no fueron identificadas ingresaron durante la noche y mataron un caballo y una yegua preñada.





Uno de los animales era utilizado por un trabajador rural para participar en desfiles tradicionalistas, lo que convirtió el hecho en una pérdida que trascendió lo económico.





El propietario descubrió el ataque al llegar al establecimiento y encontró una escena desoladora: los equinos habían sido descuartizados y las vísceras estaban esparcidas en distintos sectores del predio, evidencia de que fueron faenados en el lugar.





En diálogo con Radio 100.9, el trabajador rural expresó el profundo dolor que le provocó el hecho. "Me destrozaron la vida", afirmó al referirse a la pérdida de los animales, y aseguró que, si bien cada ejemplar tendría un valor aproximado de 7 millones de pesos, el mayor daño es el afectivo por el vínculo que mantenía con ellos.





Tras la denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal de Balcarce, se iniciaron las actuaciones judiciales para intentar identificar a los responsables del ataque.





El caso se suma a otros delitos rurales registrados en los últimos meses en el distrito, una situación que mantiene en alerta a productores y trabajadores del sector agropecuario, quienes reclaman mayores medidas de seguridad para prevenir este tipo de hechos.





"No podemos seguir de esta manera. Algo hay que hacer", expresó el propietario de los equinos al manifestar su preocupación por la reiteración de estos episodios en la zona rural de Balcarce.