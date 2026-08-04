Detuvieron a un exgendarme devenido en sicario por el crimen de un comerciante chino

Un exgendarme , que integraba el grupo de operaciones especiales Alacrán, fue detenido este lunes acusado de haber asesinado de un balazo en la nuca a un comerciante chino de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López . La principal hipótesis de los investigadores apuntan a un crimen por encargo.

La detención se produjo tras una serie de allanamientos realizados en Merlo , adonde la policía llegó tras el rastreo del trayecto que hizo el vehículo utilizado por el exintegrante de la fuerza de seguridad, identificado como Luis Ayala , cuando el viernes 31 de julio apuntó y mató al supermercadista.

El asesinato de Chen Jian, de 36 años, ocurrió pasadas las 20.30 frente a su local comercial, situado en Cajaraville al 3400, cuando salió y se subió a su camioneta allí estacionada . En ese momento, según se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad, r ecibió un disparo desde un vehículo que pasaba por el lugar y que luego se dio a la fuga. Herida, la víctima caminó unos metros, se desplomó y al instante murió.

En medio de la conmoción, una familiar de Jian y dueña del supermercado se limitó a decir a la policía que sólo había escuchado la detonación y que desconocía cualquier otra situación que pudiera derivar en el ataque. Luego, tras las primeras averiguaciones, trascendió que el comerciante asesinado mantendría deudas de dinero . Con esa versión se estableció la hipótesis de un posible ajuste de cuentas .

Tras el análisis de las imágenes de los dispositivos de seguridad de la zona, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Vicente López descubrió que el atacante había utilizado un Peugeot 208 para movilizarse el día del asesinato. Además, visualizaron que viajaba acompañado por una mujer, identificada como Adriana Amado, a quien también detuvieron este 3 de agosto.

Más allá de los videos, el dato fundamental para orientar la búsqueda fue que las dos personas involucradas – en un intento por hacer “tareas de inteligencia” antes de ejecutar el delito- hicieron una compra en el lugar y pagaron a través de una billetera virtual. En esa transacción quedó registrada la información que sirvió para luego dar con su paradero.

En tanto, a través del seguimiento fílmico, se determinó que el auto en el que viajaba el sospechoso se dirigió hacia el distrito de la zona Oeste del conurbano bonaerens e, donde finalmente llevaron adelante los operativos que permitieron dar con los involucrados en el crimen.

En una de las propiedades allanadas, donde vivía la pareja, secuestraron tres armas de fuego, municiones, un teléfono celular, un chaleco antibalas con las siglas de la Gendarmería Naciona l y las prendas de vestir usadas el día del asesinato.

El acusado, de 58 años, había pasado a retiro de la fuerza en julio de 2025. Deberá responder ante el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, que quedó a cargo de la causa.

Redactora de la sección Último Momento.

Fuente: Clarín