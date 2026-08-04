El tráiler de Pepita, la pistolera: la impactante transformación de Luisana Lopilato para su papel más jugado

Luisana Lopilato se prepara para presentar uno de los trabajos más importantes y bisagras de su carrera: Pepita, la pistolera , película basada en la vida de Margarita Di Tullio , popularmente conocida como “Pepita, la pistolera”, con dirección de Lucía Puenzo. El rodaje tuvo lugar en mayo de 2025 en Mar del Plata y esta semana se conoció el primer adelanto oficial en el que se puede ver a la actriz en plena acción, convertida en una de las criminales más populares y controversiales de la Argentina durante la década del ochenta.

“ ¿Heroína, criminal o leyenda? En la Mar del Plata de los años ochenta, Margarita Di Tullio se enfrentó a un sistema atravesado por la violencia, la explotación y la corrupción", reza el adelanto del film compartido por Buena Vista International LA. Además de Lopilato, completan el elenco Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta . La película se estrena en las salas de cine el 3 de septiembre de 2026 .

Ambientada en Mar del Plata, la película sigue la historia de Margarita Di Tullio , una mujer que llegó a los titulares locales el 20 de agosto de 1985, tras asesinar con un revólver calibre 38 a tres delincuentes que ingresaron a su casa. Si bien se especuló sobre un robo, la sospecha más fuerte fue un ajuste de cuentas. El hecho llegó a la justicia como un triple homicidio.

Fuente: La Nación