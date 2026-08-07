"Descansa, mi niño": El conmovedor adiós de una madre de 102 años a su hijo de 82

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Una escena de profundo amor y emoción conmovió a miles de personas luego de que se viralizara el video de una madre de 102 años despidiéndose de su hijo de 82 en un hospital de Colombia.

Las imágenes muestran a la mujer junto a la cama de su hijo, sosteniéndole la mano y acariciándole el rostro con una ternura que emocionó a quienes presenciaron el momento. A pesar de su avanzada edad, permaneció a su lado para acompañarlo en sus últimos instantes de vida.

Durante la despedida, la madre se dirigió a él con el mismo cariño de siempre, llamándolo por un apodo de la infancia y dedicándole palabras llenas de amor, un gesto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Miles de usuarios compartieron mensajes de admiración y respeto por el vínculo entre ambos, destacando que una madre nunca deja de ver a sus hijos como aquellos pequeños a quienes cuidó desde sus primeros pasos.

La historia se transformó en un símbolo del amor incondicional que trasciende el paso del tiempo y recordó una verdad tan simple como conmovedora: para una madre, un hijo siempre será su niño.