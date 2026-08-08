Desapareció un hombre durante el temporal en Corrientes: ampliaron la búsqueda en las aguas del río Paraná

Tras el fuerte temporal que golpeó a la ciudad de Corrientes , desapareció Fabián Falcón , un hombre de 30 en el río Paraná. La búsqueda del oriundo de Resistencia se inició el jueves por la tarde, cuando intentó sujetar una embarcación que era arrastrada por la corriente y cayó al agua.

De acuerdo con El Litoral , el episodio ocurrió en inmediaciones del club Boca Unidos y la playa Arazaty, a la altura del kilómetro 1200 del Paraná . En ese lugar se encontraban dos hombres y dos mujeres, quienes habían llegado en una lancha que permanecía anclada en la costa.

Cuando el temporal se intensificó, la embarcación se soltó de una soga y comenzó a alejarse . Falcón viajaba junto a otras tres personas cuando las ráfagas y la fuerza del agua alteraron la situación de la lancha. En ese contexto, Falcón y otro hombre bajaron al agua para intentar asegurar la embarcación. La maniobra se volvió crítica en pocos segundos.

Mientras que el otro hombre logró regresar a un sector seguro, Falcón fue arrastrado por la corriente y desapareció de la vista de sus acompañantes . Por otro lado, la lancha -identificada como Acuario - apareció más tarde cerca de la playa Arazaty, mientras la Prefectura Naval Argentina puso en marcha el primer operativo de búsqueda.

A partir de esa denuncia, las tareas de rastrillaje continuaron por agua y por tierra, con foco en distintos tramos de la costa correntina. En las últimas horas, el operativo sumó personal y embarcaciones de la Policía del Chaco , a partir de una decisión del gobierno provincial para ampliar el área de búsqueda.

Ese refuerzo incluyó tres lanchas y efectivos policiales que participan de los rastrillajes en coordinación con la Prefectura Naval Argentina y las autoridades de Corrientes, según Diario Chaco . La ampliación del operativo abarca sectores de agua y de costa en un radio más amplio que el de las primeras horas, con patrullajes desde zonas ribereñas del Chaco cercanas al trayecto del río.

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, supervisó el operativo y expresó a los medios locales: “ Estamos a su lado, llevamos nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Ojalá podamos tener resultados positivos y encontrar a Fabián ”.

Hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero de Fabián Falcón, mientras la búsqueda se sostiene con patrullajes fluviales y recorridas terrestres coordinadas entre Prefectura y las policías de Corrientes y Chaco.

El caso del hombre desaparecido se produjo en el marco de un temporal en Corrientes que dejó complicaciones en distintos puntos de la provincia. El Litoral informó que en la localidad de Esquina la caída de un árbol de gran porte interrumpió por completo el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 , a la altura del paraje El Carmen, frente a la Escuela N° 627.

Según ese medio, la circulación quedó cortada en ambos sentidos después de que un eucalipto cayera de forma transversal sobre la calzada por efecto de las ráfagas del sector sur. La interrupción afectó el paso de transporte de carga, colectivos de larga distancia y vehículos particulares en una de las conexiones viales más transitadas del sur correntino.

A ese cuadro se sumaron daños y asistencia a familias afectadas en otras localidades. Reportes sobre Alvear indicaron que la ciudad figuró entre las más golpeadas por el fenómeno meteorológico, con intervención de equipos locales para atender consecuencias materiales y asistir a vecinos alcanzados por la tormenta. Ese contexto meteorológico también aparece como uno de los factores que complicaron desde el inicio la búsqueda en el Paraná.

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa un descenso térmico en Corrientes, con máximas cercanas a los 20 grados y sin alertas vigentes.

Fuente: Infobae