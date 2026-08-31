Crimen del estudiante de la Policía en Tucumán: atraparon a dos sospechosos y uno tiene antecedentes por homicidio

La investigación por el crimen de Kevin Samuel Rueda , ocurrido durante el robo de su motocicleta en San Miguel de Tucumán , sumó en las últimas horas la detención de dos sospechosos . El cadete de 21 años se dirigía a un desfile institucional en Alberdi cuando fue interceptado por los delincuentes que le dispararon y escaparon con el rodado.

Desde un principio la Policía buscaba a dos hombres como los responsables del asesinato. Así lo había anticipado el fiscal Carlos Sale cuando explicó que todavía no los tenían identificados. Este domingo, luego de la detención del primer individuo - I.D. de 34 años- , las autoridades atraparon a un segundo hombre que se escondía en un monte. De acuerdo con el portal Contexto Tucumán , se trata de J.M.C. - alias “Cucu” -, cuya edad no trascendió.

El primero, conocido como “El Rey”, acumula un importante historial delictivo con causas registradas desde 2010 por hechos ligados a delitos contra la propiedad, violencia de género y atentado contra la autoridad.

El caso había tomado estado público en la madrugada del sábado. Cerca de las 5, en la esquina de avenida Colón y Fortunata García, Rueda pasó con su Honda Wave blanca rumbo a un desfile institucional en Juan Bautista Alberdi .

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los hombres que circulaban en otra moto le cerraron el paso. “Aparentemente fue todo muy rápido : lo interceptan, le cruzan la moto, le efectúan un disparo y le quitan la moto, prácticamente de inmediato. Al parecer, la víctima no se resistió y, en principio, le robaron solo la moto”, aclaró el fiscal después del hecho.

La víctima era alumno de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán, y su deceso se produjo en el lugar a raíz de una herida de arma de fuego en el abdomen. Un testigo declaró haber escuchado la detonación y haber visto escapar a los dos vehículos, mientras Rueda quedaba tendido sobre el pavimento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal de Tucumán , encabezada por Sale, y la auxiliar de fiscal Luz Becerra . Horas después del ataque, personal policial halló el vehículo robado oculto en un cañaveral de la zona sur de la capital tucumana, en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo , a unos 40 metros de un sendero de tierra cercano al Canal Sur. Allí trabajaron peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, junto con Criminalística y Química Legal, que levantaron muestras biológicas y rastros para avanzar con el expediente, informó El Tucumano .

Con ese material, sumado al análisis de cámaras de seguridad y a distintas tareas de inteligencia, la búsqueda se orientó primero hacia I.D. Según constató dicho medio local el sospechoso fue aprehendido en el marco de los procedimientos montados tras el crimen y a partir de este, los investigadores obtuvieron datos sobre su cómplice. También aportó referencias sobre la ubicación de las motocicletas vinculadas al episodio.

En paralelo, las autoridades pudieron constatar que sobre “El Rey” pesaba un historial delictivo de larga data. Entre los expedientes figura una imputación por homicidio en 2020 y otras condenas previas por robos.

Posteriormente se concretó la detención del segundo implicado. Lo encontraron escondido en un monte de la localidad de Leales, tras un operativo montado por la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía de Tucumán. “Cucu” estaba acompañado de una adolescente según remarcó el mencionado portal local. El acusado quedó a disposición de la Justicia provincial.

Rueda era oriundo de Bella Vista y cursaba sus estudios en la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán. Tras el crimen, el municipio de esa ciudad publicó un mensaje de despedida en sus redes oficiales, recordando su paso por un centro municipal de idiomas y por un espacio de estudios universitarios.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kevin Rueda, quien fue alumno de nuestro Centro Municipal de Idiomas y de nuestro Centro de Estudios Universitarios en la primera cohorte de la carrera de Programación”, escribieron.

La publicación estaba acompañada de una foto del chico y rezaba: “Acompañamos con respeto a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Que encuentren consuelo y fortaleza para atravesar esta irreparable pérdida. Que su recuerdo permanezca siempre entre quienes compartieron parte de su camino. Descansa en paz, Kevin”.

Fuente: Infobae