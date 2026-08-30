Karlos Arguiñano: “Desayuno un café con leche, pan con aceite de oliva y fruta, hago 45 minutos de estiramiento”

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El reconocido chef español Karlos Arguiñano , de 77 años, mantiene una rutina diaria que combina una alimentación sencilla con actividad física. El cocinero, que continúa al frente de su programa de televisión, contó cómo comienza sus mañanas y cuáles son algunos de los hábitos que sostiene desde hace años.

En una entrevista con el medio español The Objective , Arguiñano explicó que madruga y que el desayuno ocupa un lugar importante antes de comenzar con sus actividades. “Me levanto a las 6:30 de la mañana y desayuno un café con leche, un trozo de pan con aceite de oliva virgen extra y una fruta, y hago estiramientos durante 45 minutos”, detalló.

Además de los estiramientos que realiza por la mañana, el chef incorporó otra actividad a su rutina: caminar 10 kilómetros todos los días . Según contó, lo hace solo y en silencio, como una forma de despejar la mente antes de comenzar con su jornada laboral. “Todos los días camino 10 kilómetros, solo y en silencio” , afirmó.

Su rutina matutina, de acuerdo con sus propias declaraciones, combina varios hábitos sencillos que forman parte de su vida cotidiana. Entre ellos se encuentran:

Arguiñano también suele destacar la importancia de mantener una alimentación variada y disfrutar de la comida .

A lo largo de su carrera, el chef defendió una cocina basada en productos frescos y preparaciones sencillas, además de insistir en la importancia de llevar una vida activa.

Fuente: TN