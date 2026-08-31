Les robó a una pareja de jubilados en La Plata, los golpeó con un fierro y los vecinos lo atraparon cuando escapaba de la vivienda

Un delincuente fue aprehendido este domingo en City Bell tras ingresar a una vivienda, golpear a una pareja de jubilados y escapar con dos teléfonos celulares, aunque a los pocos metros lo interceptaron los vecinos que lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Las víctimas, un hombre de 64 años y una mujer de 63, fueron trasladadas al hospital y quedaron fuera de peligro , debido a los debido a los golpes propinados con una varilla de hierro por el hombre de 32 años.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 461 C y 12 B , especificó 0221 . Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría escalado el paredón del frente del inmueble y accedido al interior a través de una ventana que se encontraba abierta. Estando adentro sorprendió a los propietarios que se encontraban en la cocina.

En ese lugar, el acusado tomó una varilla de hierro de unos 35 centímetros y golpeó a la pareja en la cabeza provocándoles un traumatismo craneal a ambos. Tras el ataque, se apoderó de dos teléfonos celulares —un iPhone con funda roja y un Samsung con funda azul— y abandonó la vivienda. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por vecinos del barrio antes de que pudiera alejarse.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Comando de Patrullas Norte . Los policías hallaron al sospechoso inmovilizado por los vecinos y encontraron que entre sus ropas llevaba los dispositivos teléfonicos. Los aparatos fueron renocodiso por los dueños. Dentro de la vivienda, los efectivos también hallaron el arma utilizada durante el ataque, junto a manchas de sangre. Todos estos elementos quedaron secuestrados y fueron incorporados a la investigación como prueba.

La pareja fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica. Tras ser asistidos, los dos propietarios quedaron fuera de peligro .

El sospechoso quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial. La causa fue caratulada como “robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de La Plata , a cargo de la fiscal Betina Lacki , quien dispuso la aprehensión formal y el traslado del acusado para prestar declaración. La Justicia deberá definir su situación procesal.

Un joven de 26 años fue rescatado por la Policía en la localidad misionera de Apóstoles luego de que un grupo de personas intentara agredirlo en la vía pública al acusarlo de haberlos engañado con presuntas promesas de trabajo en Brasil . Tras la intervención policial, el sospechoso quedó demorado y avanzó una causa por presunta estafa.

El episodio ocurrió días atrás en la esquina de López y Planes , donde efectivos de la Comisaría Primera advirtieron la situación mientras realizaban recorridas preventivas por la zona. De acuerdo con la información difundida por El Territorio , los agentes observaron cerca de las 19.50 que al menos ocho personas se abalanzaban sobre el joven, identificado como David R. , por lo que intervinieron para dispersar al grupo y ponerlo a resguardo.

Según la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por una supuesta gestión laboral que el acusado ofrecía para facilitar trámites vinculados con empleos en territorio brasileño. A partir de esa propuesta, varias personas le habrían entregado dinero con la expectativa de avanzar con la documentación requerida para trasladarse y trabajar en ese país. Sin embargo, nunca se concretó.

El Territorio informó que al menos dos jóvenes, de 18 y 22 años , formalizaron una denuncia contra el sospechoso. Ambos aseguraron que le transfirieron una suma que superaba los 10.000 pesos para cubrir trámites relacionados con el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) , un documento exigido para diversas gestiones en Brasil.

Tras ser retirado del lugar, David R. fue trasladado a una dependencia policial. La investigación continúa para determinar si hubo más damnificados y para avanzar con la notificación formal de la causa judicial en su contra por presunta estafa.

Fuente: Infobae