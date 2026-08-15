Colocar una rama de romero en la ventana del dormitorio durante agosto: por qué lo recomienda el Feng Shui y para qué sirve

El romero es una de las plantas aromáticas más populares en las casas, no solo por su perfume intenso y sus usos en la cocina, sino también por el significado especial que le atribuyen distintas tradiciones. En agosto, muchas personas eligen colocar una rama cerca de la ventana del dormitorio como parte de un pequeño ritual para renovar la energía y buscar mayor armonía en el ambiente.

Esta costumbre, vinculada al Feng Shui , sostiene que el romero ayuda a limpiar y proteger los espacios . La ventana, por su parte, representa el punto de intercambio entre el interior y el exterior de la vivienda, por lo que ubicar allí la planta simboliza la renovación y la circulación de energía.

Además, el aroma fresco del romero puede transformar el dormitorio, sobre todo si se ventila el ambiente durante algunos minutos.

El mes de agosto marca el final del invierno en el hemisferio sur y anticipa la llegada de la primavera. Por eso, muchas personas aprovechan este momento para realizar prácticas simbólicas que ayuden a cerrar una etapa y dar la bienvenida a un nuevo ciclo.

En este marco, colocar una rama de romero en la ventana durante agosto se interpreta como un modo de dejar atrás lo negativo y abrirse a una energía renovada.

Para la filosofía china, las ventanas son puntos clave en cualquier vivienda porque representan la entrada y salida de energía. Colocar elementos naturales cerca de ellas ayuda a favorecer la circulación del “chi” , la energía vital que, según esta filosofía, recorre todos los ambientes.

El romero, en particular, se asocia con la protección del hogar, la claridad mental, la renovación de energías, la atracción de prosperidad y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Por eso, ubicarlo junto a una ventana permite que actúe como un puente entre el interior y el exterior , potenciando su efecto.

De acuerdo con el Feng Shui y las creencias populares, el romero puede utilizarse para:

Fuente: TN