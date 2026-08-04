Clausuran una granja en Villa Gesell tras viralizarse un video con ratas sobre una heladera exhibidora

ZONALES





Un video que comenzó a circular masivamente en redes sociales durante las últimas horas derivó en la clausura preventiva de una granja de Villa Gesell, luego de que se observara a dos ratas alimentándose sobre productos exhibidos para la venta.





Las imágenes, de unos 20 segundos de duración, muestran a los roedores desplazándose y comiendo dentro de una heladera exhibidora del comercio Bonanza Granja, ubicado en Avenida 3 y Paseo 145. En la grabación también puede identificarse el lugar al verse reflejada en el vidrio la marquesina de un negocio ubicado frente al local.





La difusión del video generó una rápida reacción de las autoridades municipales. A través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Bromatología, la Municipalidad de Villa Gesell realizó una inspección en el establecimiento y dispuso su clausura preventiva.





Según informaron desde el municipio, la medida se adoptó luego de constatar la situación denunciada en redes sociales e iniciar las actuaciones administrativas correspondientes para regularizar las condiciones sanitarias del comercio.





Desde la comuna señalaron que la intervención se llevó adelante al considerar que las condiciones detectadas representaban un riesgo para la salud pública, por lo que se aplicaron las medidas preventivas previstas por la normativa vigente.





El establecimiento permanecerá clausurado hasta tanto se determine el cumplimiento de las exigencias sanitarias requeridas por las autoridades competentes.