Cayó una banda integrada por empleados de Migraciones que falsificaba trámites de residencia para médicos colombianos

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Una investigación derivó en la detención de siete personas , entre ellas, tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) , acusados de otorgarle registros falsificados de residencia a médicos colombianos .

La banda se desarticuló en una tarea conjunta entre el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA) . La causa inició en junio de este año, a partir de una denuncia radicada por el equipo jurídico de la DNM.

Durante la investigación, que quedó en manos del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena , se confirmó que fueron 101 los médicos colombianos que fueron vinculados al fraude .

Según informó la agencia Noticias Argentinas , la maniobra consistía en que, cuando los ciudadanos colombianos ingresaban al país de forma habitual con su pasaporte, iniciaban los trámites de residencia . Sin embargo, volvían a su país y, cuando se acercaba el vencimiento del plazo por la ausencia del solicitante en la Argentina, los integrantes de la banda les cobraban una suma de dinero para simular que sí estaban en el territorio .

Era en ese momento del proceso cuando los ahora detenidos utilizaban las cédulas de identidad de los “clientes” para generar registros de ingreso falsos y tomaban datos biométricos de terceros que acudían a Migraciones . Así era como el sistema comprendía que los ciudadanos colombianos habían regresado al país para continuar el trámite de residencia.

Finalmente, fueron detenidos durante los diez allanamientos que ordenó el juzgado interviniente. Durante los operativos, realizados en domicilios de Floresta, Almagro, Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada , los efectivos secuestraron varios elementos que serán de interés para el expediente.

En total, incautaron 14 teléfonos celulares, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives , tres vehículos y documentación vinculada a la causa. También encontraron 5000 dólares, 100 euros y 7000 pesos , que quedaron a disposición de la Justicia al igual que el resto del material.

Entre las siete personas arrestadas, cuatro de ellas eran mujeres: dos argentinas de 35 y 39 años y dos paraguayas de 38 y 47 . Por su parte, los empleados de Migraciones que fueron detenidos son dos argentinos de 38 años y uno de 39 . Ahora tendrán que enfrentarse a los cargos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.

Fuente: TN