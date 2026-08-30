Cientos de fieles celebraron a Santa Rosa de Lima en Balvanera y dejaron sus intenciones en el tradicional pozo de la basílica

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Como cada año en el barrio porteño de Balvanera , cientos de fieles se acercaron a la Basílica de Santa Rosa de Lima para participar de una jornada de fe.

Uno de los lugares centrales de la jornada fue el llamado “pozo de Santa Rosa” , un aljibe ubicado en el predio de la iglesia donde los fieles depositaron sus intenciones.

Los mensajes son escritos en papeles, donde los fieles realizaron pedidos de salud, trabajo y protección , así como también agradecimientos que buscan dejar en manos de la santa.

La celebración se repite cada 30 de agosto con una tradicional procesión por las calles del barrio y culmina con una misa. Durante la jornada también se realizaron distintas actividades para los chicos de la zona, con talleres especialmente pensados para ellos.

“Sigo a Santa Rosa desde hace seis años. Esta vez, traigo mis deseos por todas las familias venezolanas afectadas por el terremoto” , contó a TN un hombre que se acercó a la basílica.

Entre los fieles también hubo quienes llegaron para agradecer por situaciones personales que, según cuentan, marcaron sus vidas.

“Ella siempre nos enseña la humildad, la oración, la penitencia cuando necesitamos pedir perdón a Dios” , explicó una mujer peruana que participó de la celebración.

La mujer recordó que atravesó un accidente automovilístico y que llegó a la iglesia en silla de ruedas para pedir por su recuperación.

“Gracias a Santa Rosa, he mejorado mi salud porque he tenido un accidente automovilístico. Vine en silla de ruedas para pedir por mi salud y ahora estoy caminando. Le agradezco a Dios y a Santa Rosa”, relató.

Las actividades continuaron durante la tarde con una procesión especial que recorrió distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada cerró a las 19 con una misa que se realizó en la puerta de la iglesia y que contó con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Fuente: TN