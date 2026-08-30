Brutal ataque en Santiago del Estero: un hombre golpeó con un ladrillo en la cabeza a su exnovia y escapó

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Una joven de 20 años fue atacada por su ex, que la golpeó con un ladrillo en la cabeza y escapó. El hecho ocurrió durante la noche del viernes en el barrio Tradición, en Santiago del Estero .

El episodio ocurrió cerca de las 23.20, sobre la calle Julián y Benicio Díaz, casi Salavina, en el barrio Tradición. La joven se encontraba en la vereda de la casa de una familiar cuando fue sorprendida por el acusado, un hombre de 22 años, de apellido Coronel.

De acuerdo con el reporte policial, el joven habría agarrado un ladrillo y se lo arrojó directamente a la víctima. El golpe le provocó una herida en la cabeza y un traumatismo de cráneo.

Después de la agresión, el sospechoso escapó del lugar. Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 8, ya no se encontraba allí.

La joven recibió las primeras atenciones de personal del SEASE, que llegó tras el pedido de auxilio , según informó El Liberal . Luego fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos evaluaron las lesiones provocadas por el golpe.

Mientras la víctima permanecía bajo atención médica, los investigadores comenzaron a buscar al acusado, que ya fue identificado y sería conocido en la zona. Hasta el momento, continúa prófugo y se realizan distintas tareas para localizarlo.

Fuente: TN