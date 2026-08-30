Video: así fue la detención de Callejero Fino en Tigre por ir en una camioneta sin patente y llevar un arma

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El cantante y rapero Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue detenido este domingo en Tigre junto a otro hombre, luego de que la Policía Bonaerense interceptara la camioneta Volkswagen Amarok en la que circulaban sin patente.

El procedimiento se realizó en la zona de Italia y la Ruta 27, donde los efectivos advirtieron la presencia del vehículo sin los dominios colocados y decidieron detenerlo para identificar a sus ocupantes.

Al volante se encontraba Alvarenga, de 31 años, mientras que en el asiento del acompañante viajaba un joven de 27 años identificado como S. J. R.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, que fue secuestrada junto con la camioneta.

Según trascendió, al momento de ser interceptado, el músico explicó a los agentes que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de la cantante María Becerra. Sin embargo, el procedimiento terminó con la detención de ambos ocupantes.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento en que los efectivos interceptan la camioneta, hacen descender a sus ocupantes y proceden a identificarlos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que dispuso la detención de ambos hombres. Los dos quedaron imputados por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

El hallazgo del arma, sumado a que la camioneta circulaba sin patente, derivó en un procedimiento que podría tener consecuencias inmediatas para el artista. Callejero Fino tenía previsto presentarse este lunes como invitado en el show de Arcángel en el Arena de Buenos Aires, pero, de acuerdo con la información difundida, no sería liberado y no podría participar del espectáculo.





Un antecedente judicial





La nueva detención se produce después de que Callejero Fino ya hubiera atravesado un proceso judicial años atrás.

Cuando tenía 20 años, el músico fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió cinco meses detenido en un establecimiento penitenciario y posteriormente continuó con la pena bajo arresto domiciliario y utilizando una tobillera electrónica.

Con el tiempo, Alvarenga comenzó a contar públicamente aquella etapa de su vida y reconoció que había tomado decisiones que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.





Durante su participación en Bake Off Famosos, incluso recordó aquella época y reflexionó sobre la persona que era entonces.

“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, había expresado al referirse a su pasado.

En agosto de 2023, el artista había anunciado junto a su abogado que aquella causa judicial había finalizado y que se encontraba completamente en libertad.

Ahora, tres años después de haber cerrado aquel capítulo judicial, el cantante vuelve a quedar a disposición de la Justicia. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se encontraba el arma dentro de la camioneta y establecer la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los dos detenidos.