“Ahora que nadie haga una de más”: el peronismo celebra la cumbre para acordar una estrategia, pero siguen las desconfianzas

Casi en puntas de pie, tanto en la previa como en el post para no generar ruidos que perturben un acercamiento todavía frágil e incipiente en términos de un acuerdo electoral, los referentes del peronismo que participaron de la cumbre del martes en el hotel Emperador la ponderaron como una señal del intento -y necesidad- de confluencia y de acordar una estrategia común para enfrentar a Javier Milei, aun cuando persistan las desconfianzas cruzadas y la pelea entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. “Salió bien, ahora que nadie haga una de más” , imploró uno de los asistentes a la cena que funcionó como un reencuentro para empezar a ordenar el principal espacio opositor.

El hermetismo inicial para confirmar la reunión casi 24 horas después, la decisión de que los convocantes y voceros fueran los jefes parlamentarios José Mayans y Germán Martínez, y el lugar destacado como “neutral” fue acordado para que nadie buscara sacar rédito sobre otro en la interna. Con el aval de Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria, asistieron los referentes de los tres sectores principales (Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa), los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella, y el senador Gerardo Zamora.

Como coincidieron los presentes, se trata de los dirigentes perfilados a formar parte del “dispositivo político” –esta vez evitaron proyectar el armado de una mesa- para seguir articulando y más adelante procurar acordar un armado electoral en conjunto. “Nadie habló de candidaturas, lo que hubo fue un consenso sobre la necesidad de conservar la herramienta para definirlas ”, contaron.

Más allá de la importancia de las PASO para el peronismo, y del intento que hará el Gobierno para eliminarlas o suspenderlas, resultó un tema adecuado como marco para restablecer un ámbito para diluir las tensiones entre los actores en disputa. Más que las primarias y el resto de las cuestiones –hablaron del Presupuesto 2027, el ahogo financiero de las provincias, el impuesto a los combustibles-, la reunión en sí misma fue lo central y lo que consideraron positivo de cara a las próximas definiciones, sin que implique una recomposición de la relación quebrada entre Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner.

“Una buena reunión. Punto. Un primer paso para trabajar hacia adelante” , se limitaron a transmitir desde La Cámpora. Dirigentes conducidos por la ex presidenta interpretaron que, luego de la ausencia de Kicillof hace dos semanas a la actividad armada por Quintela en La Rioja , no tenía margen para rechazar esta convocatoria. “La demanda de unidad existe. El que se resiste queda como un caprichoso” , señalaron.

“Es positivo que podamos sentarnos a discutir temas concretos y coincidir en que hay que defender el instrumento de las PASO. Después cada uno sigue su camino. Para nosotros el desarrollo de nuestro trayecto no se modifica ”, marcaron la cancha cerca del gobernador bonaerense, y aprovecharon para aclarar que el énfasis en sostener las primarias se vincula con la determinación de que en este caso el candidato no emergerá de una decisión individual, el llamado dedo, ni de la “rosca” sino del voto popular. “Esos métodos no funcionaron” , remitieron a los casos de Alberto Fernández en 2019 y Massa en 2023.

“Detrás del diseño de una estrategia electoral podremos tener nuestras diferencias, pero vamos a estar todos juntos ”, aseguró Germán Martínez, y ratificó la presión a los legisladores y gobernadores –entre ellos los vinculados al peronismo Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz- sobre el debate por las primarias: “Todos aquellos que jueguen con el Gobierno para eliminar o suspender las PASO están siendo funcionales a la destrucción de la vida cotidiana de los argentinos”.

“La idea es trabajar juntos, que nadie saque los pies del plato. Que participen todos los que quieran en las PASO y que sean tomados como un aporte, no como un enemigo ”, resaltó Mayans, y reveló que de manera preliminar la charla incluyó la intención de unificar en lo posible las elecciones provinciales con el calendario nacional, en los distritos no obligados a desdoblar. El senador que había pedido que Kicillof y Máximo Kirchner "se dejen de hinchar las pelotas y arreglen el tema" contó que se saludaron con un abrazo, aunque desde ambos campamentos desestimaron que la reunión genere un acercamiento en la relación.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín