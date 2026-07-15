¿Vuelven las lluvias al AMBA?: qué dice el pronóstico meteorológico para el resto de la semana

Quizás sea por el clima mundialista y una semifinal inédita contra Inglaterra, pero el frío se moderó este miércoles por la mañana sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. E incluso que por la tarde la temperatura podría orillar los 18 grados.

En este sentido, el termómetro porteño viene oscilando con días de bufanda y otros más templados. Y en ese ida y vuelta, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avisó que las lluvias volverían el viernes, poniendo fin a la estabilidad que dominará durante la segunda mitad de la semana.

Este miércoles se presenta con un cielo totalmente nublado , aunque no se esperan precipitaciones. En lo que resta de la jornada la temperatura oscilará entre los 10 y los 18 grados, con viento leve y condiciones agradables para ser pleno julio.

El jueves continuará el ascenso térmico. El SMN prevé una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de 20 °C, uno de los valores más altos de las últimas semanas. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, el ingreso de aire más templado hará que la sensación térmica resulte más agradable que durante la reciente ola de frío.

El cambio llegará el viernes, cuando el organismo meteorológico pronostica el regreso de las precipitaciones al AMBA. Las primeras lluvias podrían registrarse desde las primeras horas del día y marcarán el fin del período de estabilidad, dando paso nuevamente a condiciones más inestables.

Fuente: Clarín