Pactó una cita por una aplicación, lo maniató, lo asfixió y le vació el departamento: fue condenado a tres años de cárcel

Un hombre fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por haber ingresado al departamento de otro hombre tras pactar un encuentro a través una aplicación, reducirlo, atarlo de pies y manos y robarle dinero y distintos objetos de valor . El hecho ocurrió el 16 de julio de 2014 en un edificio ubicado sobre la avenida Colón al 2700, en Mar del Plata .

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, luego de un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el juez Juan Manuel Sueyro. El condenado es Jorge Leonel Soarez , quien además fue declarado reincidente y deberá cumplir la pena hasta el 2 de mayo de 2028.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal presentó las pruebas que reconstruyeron cómo ocurrió el asalto luego de la cita acordada por Telegram .

Según la investigación, Soarez llegó hasta el departamento ubicado en el sexto piso del edificio después de coordinar el encuentro con la víctima, identificada por las iniciales F.L.V. Una vez dentro de la vivienda, le aplicó una maniobra de asfixia para reducirlo y luego lo ató de pies y manos.

Con el dueño del departamento inmovilizado, el agresor recorrió el inmueble y se llevó una notebook, un iPhone, un teléfono celular Samsung, auriculares de última generación, cargadores, prendas de vestir y lentes, entre otros objetos.

Además, obligó a la víctima a llamar por teléfono a una amiga para que realizara una transferencia bancaria . Antes de abandonar el lugar, la amenazó para evitar que pidiera ayuda: “ No hagas ruido porque vuelvo y te mato”, le dijo.

Durante el proceso judicial, Soarez reconoció que había acordado el encuentro mediante Telegram , aunque dio una versión distinta sobre lo ocurrido.

Sostuvo que esperaba encontrarse con una mujer y afirmó que, tras un forcejeo por supuestas proposiciones de la víctima, tomó algunos objetos y se retiró del departamento.

Sin embargo, el Tribunal dio por acreditada la reconstrucción realizada por la fiscalía y descartó la existencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes.

Finalmente, la Justicia confirmó la responsabilidad penal de Soarez por el delito de robo con arma de fuego sin aptitud funcional acreditada y con empleo de llave verdadera sustraída, y lo condenó a tres años y ocho meses de prisión.

Además, al haber sido declarado reincidente, permanecerá detenido hasta el 2 de mayo de 2028

Fuente: TN