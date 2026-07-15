Río Negro: un chico fue herido de un balazo mientras jugaba al fútbol en un predio y sospechan de los vecinos

Un menor de edad sufrió heridas durante un partido de fútbol entre amigos, cuando un desconocido comenzó a disparar con un rifle de aire comprimido hacia la cancha donde jugaba y le pegó un balazo en una de sus piernas.

Fue en un predio de canchas de césped sintético ubicado sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de General Roca, en Río Negro . El partido se jugaba con normalidad durante la noche del lunes pasado, cuando escucharon una detonación.

Según la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía rionegrina, el disparo llegó desde fuera del predio y causó sorpresa entre quienes estaban jugando. El tiro le impactó en una de sus piernas. El chico, cuya identidad no trascendió al tratarse de un menor de edad, comenzó a renguear y salió de la cancha.

El impacto fue en una de sus piernas. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad que tiene el predio, que filmaban lo que ocurría dentro de la cancha. Allí se puede ver al chico jugando normalmente hasta que recibe el impacto.

Éste no es el primer incidente que tienen en el predio de canchitas ubicado a la altura de la zona de Damas Patricias, según publica Diario Neuquino . En ocasiones anteriores ya escucharon insultos del exterior del predio por parte de vecinos que están en contra de su instalación.

Por ese motivo sospechan de un vecino que usualmente insulta a los jugadores que utilizan las instalaciones. El dueño del complejo contó que ya recibieron con anterioridad reclamos por ruidos molestos que los vecinos denunciaban a través del municipio. Según respondieron desde el predio deportivo, las actividades siempre se realizaron en los horarios establecidos.

La denuncia recayó en la Comisaría 48, donde trabajan con la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro y el MPF para establecer el lugar desde donde se efectuó el disparo.

Fuente: Clarín