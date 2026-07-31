Volvió la lluvia al AMBA y rige una alerta naranja: las provincias afectadas y dónde podría caer granizo

Luego de las tormentas que se registraron en la mañana de este viernes en distintos puntos del país, la lluvia regresó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y permanece la alerta naranja en diferentes zonas, con posible caída de granizo, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

De acuerdo al organismo, la alerta naranja se mantendrá durante toda la noche por tormentas en la ciudad de Buenos Aires y en el este de la provincia de Buenos Aires, desde Baradero, en el norte, hasta Miramar, en la costa.

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También podrían verse afectadas las provincias de Entre Ríos , Santa Fe , La Rioja , Catamarca y San Juan . En estos casos, el SMN recomienda permanecer en sitios cerrados; salir solo si es necesario; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; permanecer lejos de zonas inundables, cargar celulares con anticipación y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

A su vez, existe riesgo de granizo, sobre todo en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires . La alarma se extiende para Ayacucho, Balcarce, Dolores, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, Partido de la Costa, Pinamar, Tordillo y Villa Gesell.

También podrían ser afectadas Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, en Santa Fe , y Diamante, Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos .

Se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros, aunque de manera puntual podrían superarse esos valores.

Con ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora , el viento cálido proveniente del norte que golpea al AMBA traerá consigo las tormentas intensas que permanecerán hasta este sábado. Las temperaturas de hoy serán primaverales: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C.

Por otro lado, por tormentas también hay alerta amarilla en La Pampa, Córdoba, el resto de Santa Fe y Entre Ríos, Corrientes y Chaco . El resto de las provincias del norte, el noroeste argentino y Cuyo se encuentran en alerta por vientos intensos. En especial, las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y la zona cordillerana de Neuquén tienen alerta naranja por viento Zonda.

El viento Zonda es un viento cálido, muy seco y fuerte que desciende desde la Cordillera de los Andes hacia el este, principalmente en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y el oeste de San Luis.

Se produce cuando una masa de aire húmedo proveniente del océano Pacífico asciende por la ladera chilena de los Andes, pierde gran parte de su humedad en forma de lluvia o nieve y, al cruzar la cordillera, desciende por el lado argentino.

En el sur, en Santa Cruz, hay alerta amarilla por nevadas. Pero, de acuerdo con el SMN, este peligroso panorama no se reproducirá el sábado. Conforme pasen las horas del día, es probable que cambie, así que se recomienda revisar el pronóstico por la noche .

Tras el paso del temporal que provocará este viernes tormentas y fuertes vientos, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual durante el fin de semana , aunque el cambio de masa de aire dejará un marcado descenso de la temperatura en buena parte del país.

El sábado comenzará con lluvias y tormentas residuales sobre el este de Buenos Aires, el AMBA y sectores del Litoral, pero los fenómenos perderán intensidad a medida que el sistema se desplace hacia el Atlántico.

Detrás del frente ingresará aire más frío desde el sur, acompañado por vientos moderados a fuertes, por lo que la sensación térmica será baja, especialmente durante la mañana y la noche. En la cordillera persistirán las nevadas y continuarán los fuertes vientos en el oeste del país.

Para el domingo se espera una mejora más generalizada. El cielo estará entre parcialmente nublado y despejado en gran parte del centro y norte de la Argentina, con ambiente frío durante las primeras horas del día y temperaturas que se recuperarán lentamente por la tarde. Solo algunas zonas cordilleranas mantendrán condiciones inestables con nevadas aisladas, mientras que el extremo noreste del país aún podría registrar precipitaciones aisladas.

En el AMBA, el sábado todavía podrían registrarse chaparrones y tormentas durante la madrugada y la mañana, con una máxima cercana a los 19 °C y viento del sur. El domingo, en cambio, predominará el tiempo estable, con nieblas o neblinas aisladas durante las primeras horas, una mínima cercana a 8 °C y una máxima de alrededor de 15 °C.

Fuente: La Nación