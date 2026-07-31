Kicillof evitó la foto con Máximo en La Rioja y frustró la mediación del gobernador Quintela

LA PLATA.- El cónclave soñado por Ricardo Quintela, en La Rioja, para reunir a Máximo Kirchner y Axel Kicillof en el homenaje al cura Enrique Angelelli fracasó porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires no viaja.

La cubre política imaginada a fin de bajar la tensión entre los principales actores del peronismo bonaerense de cara a 2027 no será este fin de semana. El diálogo político para ordenar a la oposición a Javier Milei no logra concretarse.

Kicillof solo hará un gesto de buena voluntad y enviará a María Cristina Alvarez Rodriguez, jefa de asesores, en una decisión pensada para evitar un desplante a Quintela, que es interlocutor del gobernador y forma en conjunto un frente en contra a Milei. Pero Kicillof esquiva a Kirchner.

En cambio, el gobernador enviará a otro funcionario, Carlos Bianco , a armar políticamente a otra provincia para el Movimiento Derecho al Futuro. El ministro de Gobierno participa de actividades políticas en Entre Ríos. Bianco es uno de los principales artífices de la expansión del movimiento, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Trabajo, Walter Correa.

De este modo el gobernador está emitiendo un mensaje claro de autonomía e independencia: el armado federal no depende del aval del líder de La Cámpora, que la última semana volvió a insistir con la candidatura de la expresidenta, Cristina Kirchner.

“Nuestra candidata es Cristina”, repitió esta semana Máximo Kirchner en diversas entrevistas. Kicillof no se lanzó formalmente como candidato a presidente, pero trabaja para fortalecer su movimiento en todo el territorio nacional a fin de llegar con estructura más allá de la provincia de Buenos Aires.

La semana que pasó Kicillof ya había dado otra muestra de autonomía: tampoco asistió a un homenaje por el aniversario de la muerte de Eva Perón convocado por Mariel Fernández , intendente de Moreno y aspirante a suceder a Kicillof, donde también estaba invitado Máximo Kirchner.

Fernández no es neutral: junto a otros diez intendentes peronistas como Federico Otermin (Lomas de Zamora); Federico Achaval (Pilar);Federico Susbielles (Bahia Blanca); Marisa Fassi (Cañuelas); Juan Pablo García (Dolores) Gastón Granados (Ezeiza); Juan de Jesús (La Costa); Gustavo Menéndez (Merlo) Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), buscan estar en la sucesión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Varios de estos alcaldes se vieron en Moreno, en el acto homenaje a Eva Perón.

Kicillof faltó y eligió otro acto, en La Plata, junto al intendente Julio Alak, uno de los armadores del Movimiento Derecho al Futuro. Finalmente Kirchner tampoco fue a Moreno: pero comenzó una semana de alto perfil mediático para instalar la candidatura de Cristina Kirchner.

El diputado nacional tomó la delantera en La Rioja: “Quiero agradecerles en nombre de mi viejo también, que acompañen a Cristina porque es lo que él haría, estaría peleando por ella”, dijo y luego habló del proyecto para recuperar la presidencia en 2027.

“Si tenemos un presidente como Milei, es que hemos cometido muchos errores y muchas veces la gente dejó de escucharnos (…). Esa también es una tarea para el año que viene poder construir una victoria que no tiene que ser la victoria de un partido político o la victoria de una persona, sino que tiene que ser la victoria de los argentinos y argentinas que creen en su país”, manifestó Kirchner.

El diputado nacional visitó una fábrica de Puma cerrada. Y aprovechó para tirar un dardo al gobernador Kicillof: “ Les quiero decir que ver esa fábrica en silencio, algo que pasa en muchos lugares también del conurbano de la provincia de Buenos Aires o de diferentes lugares, ver esa fábrica vacía en un pueblo de 3.000, 4.000 personas, donde hablamos de 60 puestos, 70 puestos de laburo. Es la vida del pueblo. No solo de los que trabajan ahí”, dijo.

No obstante Kirchner llamó a una construcción nacional bajo el liderazgo de Cristina: “Nos quieren separar por provincias, y es verdad, cada uno tiene su provincia, sus modismos, sus maneras de entender la vida, pero hay una bandera que nos une y esa bandera la debemos proteger. Porque si nos dividen, si nos balcanizan, si nos parten por las partes, les vamos a hacer muy fácil el trabajo y hay que complicárselas todas”, expresó.

Fuente: La Nación