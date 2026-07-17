Volcó un micro y cayó desde un puente en medio del temporal en Buenos Aires: hay heridos

Un micro de larga distancia volcó este viernes y cayó desde un puente sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura del kilómetro 135, cerca de la ciudad de Carmen de Areco . Bomberos, policías y personal médico trabajaban en el lugar para asistir a los pasajeros y rescatar a quienes habían quedado atrapados tras el impacto.

El siniestro ocurrió sobre la mano que va de la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la estancia La Guardia. Por el momento, no se registraron víctimas fatales .

El chofer, de la empresa Vía Tac, informó que transportaba a unos 20 pasajeros, entre adultos y niños , algunos de ellos fueron retirados del vehículo con la asistencia de los Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco.

“Estabamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, dijo Maximiliano, un pasajero del micro, a TN .

“El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros”, dijo el testigo que aseguró que eran unas 20 personas las que estaban a bordo, la mayoría de las provincias de Córdoba y San Luis, y que, en su caso, viajaba desde Laboulaye a Buenos Aires. “Un niño que fue atendido, un bebé“, añadió.

Asimismo, indicó que en el micro se encontraban dos choferes y que “falta uno” ya que “abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”.

Y agregó: “Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto”.

La Ruta 7 permanece momentáneamente cortada , mientras trabajan efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales. Las causas del vuelco todavía son materia de investigación.

Fuente: TN