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Alerta por tormentas: cae granizo en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires

Redacción CNM julio 17, 2026

Después de varios días con temperaturas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y confirmó un cambio en las condiciones del tiempo para el cierre de la semana.

Las lluvias y tormentas llegarán durante el viernes y continuarán a lo largo del sábado , aunque con menor intensidad, antes de una mejora prevista para el domingo.

El viernes comenzará con tormentas fuertes durante la mañana , cuando el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100% .

Por la tarde, las condiciones mejorarán parcialmente, aunque todavía se esperan chaparrones , con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40% . Hacia la noche volverá el cielo mayormente nublado y las chances de precipitaciones bajarán a entre 0% y 10% .

La temperatura oscilará entre los 18°C y los 23°C , con viento predominante del norte , que rotará al noroeste durante la tarde y al sur por la noche. Además, durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

La inestabilidad continuará durante el sábado, aunque con fenómenos menos intensos.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias (entre 0% y 10% ). Sin embargo, durante la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% .

Por la noche continuarán los chaparrones , también con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% .

La jornada tendrá una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 18°C , con viento predominante del sector este y sudeste .

Fuente: TN


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