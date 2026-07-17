Tormentas y granizo en Buenos Aires: los impactantes videos del temporal

Las fuertes tormentas comenzaron a afectar distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante la tarde de este viernes y ya dejaron caída de granizo , lluvias intensas y ráfagas de viento en varias localidades.

Mientras tanto, el frente de tormenta continúa avanzando hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , donde rige una alerta amarilla .

En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los videos del fenómeno.

En la Ruta 7, a la altura de Carmen de Areco, un micro de larga distancia volcó y cayó desde un puente en medio del temporal.

Bomberos, policías y personal médico trabajaban en el lugar para asistir a los pasajeros y rescatar a quienes habían quedado atrapados tras el impacto.

El siniestro ocurrió sobre la mano que va de la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la estancia La Guardia. Por el momento, no se registraron víctimas fatales .

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las tormentas continuarán desplazándose sobre el norte y este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el AMBA .

La alerta contempla la posibilidad de:

El sistema también afecta sectores del sur de Santa Fe y Entre Ríos .

El pronóstico indica que durante las próximas horas las tormentas podrían alcanzar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense , donde se esperan lluvias, actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posibilidad de granizo de manera aislada .

Hacia la tarde , las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía se esperan chaparrones aislados , con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% . La temperatura alcanzará una máxima de 23 °C , con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h .

Por la noche , el cielo permanecerá mayormente nublado , con una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10% . La temperatura descenderá hasta los 19 °C y el viento rotará al sur , con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN