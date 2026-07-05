Violento asalto en La Matanza: ladrones lo apuntaron con un arma cuando salía de su casa y le robaron el auto

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos de La Matanza . Un hombre fue sorprendido por delincuentes armados cuando se subió a su auto frente a su casa, en la localidad de Tapiales. El violento asalto quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el momento en que los ladrones lo sorprendieron y le robaron el vehículo.

El episodio ocurrió a las 8.05 de este sábado. Instantes antes del asalto, la víctima había dejado una mochila con una computadora en el asiento del acompañante de su Peugeot 208 negro. Dentro del vehículo también estaba la mochila escolar de su hija.

Segundos después, un auto negro se detuvo delante para bloquearle el paso. De inmediato, varios delincuentes descendieron, lo apuntaron con un arma de fuego y lo obligaron a bajar.

Sin ofrecer resistencia, el hombre levantó las manos, entregó el vehículo y se alejó resignado. Antes de escapar, los asaltantes también le sacaron la campera y lo palparon para robarle otras cosas de valor. Luego escaparon a bordo del Peugeot 208.

Horas más tarde, el vehículo fue encontrado en la localidad de Villa Celina, según pudo saber TN . Sin embargo, no trascendieron detalles sobre las condiciones en las que fue recuperado ni si hubo detenidos.

Tras el robo, vecinos de Tapiales volvieron a reclamar mayores medidas de seguridad y aseguraron que los episodios delictivos se incrementan cada vez que se realiza la feria en la plaza de la localidad.

El caso se suma a otro violento intento de robo ocurrido días atrás en Villa Madero , también en el partido de La Matanza. En esa oportunidad, una mujer fue sorprendida mientras esperaba el cambio del semáforo sobre la colectora de la autopista Riccheri.

Según se observa en el video captado por una cámara instalada dentro del vehículo, un delincuente que circulaba en bicicleta se acercó, la amenazó con un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza. La conductora logró acelerar y escapar antes de que el asaltante concretara el robo.

Ese episodio ocurrió el martes pasado, cerca de las 13.40, en la esquina de Blanco Encalada y Camino de la Virgen, y las imágenes permitieron registrar con claridad toda la secuencia y la cara del agresor.

Fuente: TN