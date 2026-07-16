Villarruel acusó a Bullrich de filtrar chats para quedar bien con Karina Milei y la senadora la llamó “violenta”

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich intercambiaron reproches y acusaciones tras el feroz intercambio que protagonizaron por WhatsApp y que salió a la luz previo a la sesión de este jueves, en la que el Gobierno buscaba aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que quedó pendiente para agosto.

La relación entre las dos damas poderosas del Senado parece irrecuperable porque la vicepresidenta terminó de perder la poca confianza que tenía con la exministra de Seguridad. Mientras que la jefa del bloque de La Libertad Avanza no dudó en calificar de "violenta" a Villarruel.

En el entorno de la titular del Senado evaluaron que Bullrich o miembros de su equipo fueron quienes filtraron los chats y, según interpretaron, lo hizo para quedar bien con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Para fundamentar la sospecha se basaron en la redacción de los mensajes.

En un momento del intercambio, Villarruel hizo referencia a la crisis de las pymes y acusó a los representantes del Gobierno de "vivir en Narnia". La senadora le respondió que "los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres".

Sin embargo, apuntaron algo que también puede ser leído como un mensaje a la misma interna del oficialismo y sobre todo a Karina Milei cuando Bullrich remarcó que recibió 6,6 millones de votos y el 51% de la Ciudad.

En el intercambio que tuvieron por WhatsApp, Bullrich acusó a Villarruel de "maleducada", a lo que la vice respondió: "Maleducada vos que no me saludaste en Rosario porque estabas al lado de Karina".

Tras estallar el escándalo, la exministra se quejó porque Villarruel le escribió "violentamente" no sólo a ella sino también a miembros de su equipo.

La controversia comenzó a partir de un mensaje enviado por Villarruel pidiendo postergar la sesión convocada para este jueves con la intención de aprobar pliegos judiciales y el polémico proyecto de extranjerización de las tierras rurales.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial? Para vender el país. Nadie querría festejar en el Senado. Cada senador quiere festejar en su provincia con su familia. No votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras", fue el mensaje que encendió el cruce.

Bullrich evaluó que la vicepresidenta hizo "catarsis general con un discurso del Opus Dei" en esos mensajes, pero consideró que " insultó al Gobierno ". Para la senadora estaba claro que Villarruel quería que se cayera la sesión, lo que le hubiera impedido al Gobierno cumplir con el camarista Víctor Pesino , quien en una ajustada votación consiguió que le extiendan su mandato por 5 años.

Pesino, que fue clave para el Gobierno porque firmó el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral, tenía que recibir el acuerdo del Senado este jueves porque el 27 de julio cumplirá 75 años, la edad límite para ejercer la magistratura. Y si su pliego no era aprobado se vería obligado a jubilarse porque el Senado ingresa en el receso invernal hasta agosto.

Pero continuando con los mensajes de WhatsApp, en el oficialismo se encienden las alarmas porque si Bullrich no consigue entre los aliados los votos para propiedad privada puede quedar en manos de Villarruel ante un eventual empate en la votación de la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que pasó para el 6 de agosto. En esa circunstancia podría desempatar la vice, quien cuestionó el proyecto de la Casa Rosada.

Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA... que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo. Una cosa es la cancha, la… https://t.co/C6KACVMJNY

Está claro que el Gobierno mantendrá la ofensiva contra la vicepresidenta ya que a la polémica con Bullrich también se renovaron las críticas de la diputada Lilia Lemoine , quien a través de las redes sociales se metió en la polémica que generó la bandera que jugadores de la selección mostraron tras el partido con Inglaterra reivindicando la soberanía de Malvinas.

Lemoine responsabilizó a la vicepresidente de arengar esas conductas, de hacer " populismo nazionalista " y de las consecuencias diplomáticas.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín