Sigue el cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel: ahora la senadora declaró que la vice “debería dar un paso al costado”

Ni la alegría extendida por el pase a la final del Mundial de la Scaloneta sirvió para aplacar la interna oficialista, que en cuestión de horas se exacerbó por el cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. La vicepresidenta y la senadora de La Libertad Avanza, respectivamente, habían estado en contacto este jueves para intentar acordar la suspensión de la sesión del Senado, que horas más tarde fracasaría, y desde el entorno de la vice apuntaron contra la bancada oficialista y señalaron que "nadie quería festejar en el Senado vender el país".

Ahora Bullrich respondió con una fuerte indirecta en sus redes: "Debería dar un paso al costado".

No la mencionó en su tuit de este jueves por la noche pero Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza desde diciembre, se refirió mediante él a Victoria Villarruel. "Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado" , escribió en su cuenta Bullrich, con un tiro por elevación.

El Gobierno buscaba este jueves tratar y aprobar en el Senado el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero finalmente terminó acordando un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, tras no conseguir los votos necesarios. Tal como informó Clarín más temprano este jueves, Villarruel llamó a Bullrich, en tanto presidenta del bloque de senadores oficialistas, para convencerla de suspender la sesión, que se esperaba fuera adversa.

Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado.

"Lo hizo con mala intención, porque sabe que la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno y entonces todo pasaría a agosto. Siempre es para joder", acusaron desde el entorno de Bullrich la iniciativa rubricada por Villarruel.

La vice no se quedó atrás y salió rápido al cruce con un mensaje tajante: "¿Cómo vamos a tener sesión después de casi haber ganado el Mundial? Para vender el país. Nadie querría festejar en el Senado; cada senador quiere festejar en su provincia, con su familia, y no votando una ley que es indignante por el capítulo por tierras".

Bullrich ya había elegido otra respuesta más dirigida: "Para vos... para vos cambiar el país es desafío", había apuntado por X. Horas más tarde volvió a la misma red para continuar el fustigamiento a Villarruel, aunque sin nombrarla: "Debería dar un paso al costado".

Fuente: Clarín