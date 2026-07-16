Un reconocido periodista español calentó la previa de la final del Mundial: “No saben lo que se les viene”

A tres días de la final de la Copa del Mundo 2026, Josep Pedrerol , el conductor de El Chiringuito -uno de los programas españoles más célebres en el ambiente futbolístico-, calentó la previa del partido y desafío a los argentinos.

Horas después de que la selección argentina sellara su clasificación al duelo histórico tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta el periodista lanzó una advertencia a los hinchas de la albiceleste.

“Que disfruten, no saben lo que se les viene ”, afirmó sin filtro Pedrerol de cara al encuentro que se disputará este domingo a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva York.

Y agregó en ese sentido: “Le tenían muchas ganas a Inglaterra ”, deslizó en clara alusión a la rivalidad futbolística entre ambas naciones cuya carga histórica y emocional rodeó la semifinal.

Asimismo, el presentador afirmó que “ los argentinos ya creen que son campeones” y que “ ya creen que han ganado el Mundial ”, en referencia al clima de euforia y confianza que se respira en los distintos puntos del país.

Sin embargo, minutos más tarde en el mismo programa Pedrerol le puso paños fríos al cruce: “Hemos leído a Borges , escuchado a Gardel , hablemos el mismo idioma. Somos argentinos también”. Aunque sus columnistas luego le remarcaron: “Esta final vale por tres mundiales”.

Antes del duelo entre Inglaterra y Argentina, el mismo programa pidió enfrentarse a la selección nacional en la final del Mundial porque sería “más fácil”. El propio periodista gritó “¡Viva España!” y en su característico estilo mordaz exclamó: “¡Que tiemble Argentina!” .

Días atrás, Josep Pedrerol anunció el fin de su programa tras el avance de España a la final de la Copa del Mundo 2026. La noticia la informó el grupo de medios Atresmedia en un comunicado en el que también señalaba la salida del conductor, tras más de 13 años al frente del exitoso programa de periodismo deportivo.

La empresa informó que la desvinculación se produjo “de mutuo acuerdo” y confirmó que el histórico ciclo emitirá su último programa el próximo 20 de julio , con motivo de la final del torneo.

👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes. ❤️ "Gracias Bardají, Ferreras... ha sido una pasada trabajar aquí". 🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l

“Han sido 13 años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad . Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices . Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva ”, expresó Pedrerol en el comunicado.

En el texto, Atresmedia destacó que durante este tiempo El Chiringuito “se ha convertido en un referente del análisis, la información y el debate deportivo , con una sólida comunidad de seguidores y un impacto que ha trascendido la televisión”, además de indicar que el programa despide la temporada “como líder temático”. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su futuro televisivo.

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Fuente: La Nación