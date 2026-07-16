Murió Joaquín Cabrales: el emotivo posteo de Martín, el presidente de la empresa cafetera de Mar del Plata

Este miércoles murió Joaquín Cabrales , miembro de la tradicional familia dedicada a la industria del café . Así lo confirmó su primo hermano, Martín Cabrales —actual presidente de la emblemática empresa—, quien le dedicó un sentido posteo.

“Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, de 32 años , que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto del joven.

Hijo de José Manuel Cabrales , Joaquín era uno de los integrantes más jóvenes de la familia marplatense y había estudiado en el Holy Trinity College de esa ciudad. Por el momento, la familia decidió no dar a conocer el motivo del fallecimiento.

En sus redes sociales, el joven mostraba su vida diaria e imágenes de sus viajes con amigos en distintas partes del mundo.

Tal como consignaron los medios locales , la última aparición pública de Joaquín había sido el 8 de febrero de 2024, durante la celebración del reconocimiento a su primo Martín Cabrales como vecino destacado. La familia también tuvo otros episodios de reconocimiento público cuando Martín fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa familiar, fundada en 1941 en Mar del Plata, creció exponencialmente en los últimos 50 años. Hoy, el 94% del café que producen se consume en el país y el 6% tiene como destino Chile, Uruguay, Paraguay y, en bastante menor escala, Estados Unidos.

La firma Cabrales, al no haber café crudo en el país, lo importa del mayor productor mundial, Brasil, y también lo trae de Colombia, Vietnam, Honduras, Nicaragua y Perú, entre otros. El proceso es inverso al realizado por la mayoría de los industriales argentinos. Eso la obliga a hacerle frente a las crisis locales y también a problemas externos.

Sin embargo, en 2025 se sumó al primer proyecto de producción de café en la Argentina . La iniciativa, impulsada por el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) del Gobierno de Tucumán, involucra a 22 productores que poseen una hectárea, media o un cuarto de plantación con uno o dos años de desarrollo del cultivo . En total, son alrededor de 8500 hectáreas en las localidades de Tafí Viejo, Yerba Buena, Monteros, Alberdi y Famaillá, con potencial para llevar adelante la producción.

Mediante el nuevo acuerdo, Cabrales aportará su experiencia, conocimiento técnico y asesoramiento para fortalecer a los pequeños y medianos productores. El plan contempla la capacitación de productores locales, el intercambio de datos e investigación con el fin de garantizar una producción de calidad acorde con los estándares internacionales.

A cambio, la empresa obtendrá el derecho a la prioridad de compra de la producción: para el final de la curva de crecimiento, estiman un máximo de 28.000 toneladas al año, valuadas en torno a los US$250 millones . En una primera etapa, el plan apunta a abastecer al mercado interno, aunque no descarta a futuro las exportaciones.

Fuente: La Nación