Los jardineros aseguran: las hojas amarillas del potus no aparecen solo por falta de agua, sino por un error muy común al regarlo

El potus es una de las plantas favoritas para tener en casa porque casi no requiere cuidados especiales. Sin embargo, cuando sus hojas empiezan a ponerse amarillas , la mayoría piensa que necesita más agua.

Los jardineros advierten que, en realidad, el exceso de riego es el motivo más frecuente detrás de este síntoma. Aunque es una especie que necesita un sustrato apenas húmedo, regarlo antes de tiempo o dejar agua acumulada en la maceta puede dañar las raíces y hacer que las hojas pierdan su color verde .

Según los especialistas, el principal error es regar la planta sin comprobar si realmente necesita agua . Muchas personas riegan una o dos veces por semana sin tener en cuenta la temperatura, la humedad ambiental o la estación del año.

En invierno , por ejemplo, el potus consume menos agua y la tierra tarda más en secarse. Si se riega de más, el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces y el amarillamiento de las hojas.

Antes de volver a regar, los jardineros recomiendan introducir un dedo unos tres o cuatro centímetros en la tierra. Si el sustrato todavía está húmedo , conviene esperar unos días; si está seco al tacto, es momento de regar.

También es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje para que el exceso de agua pueda salir y no se acumule en el fondo.

El exceso de agua no es la única razón por la que el potus puede perder su color. Otros factores que pueden provocar hojas amarillas son:

Observar el estado general de la planta ayuda a identificar cuál es la causa más probable.

Fuente: TN