VILLA GESELL: Tiene 18 años y fue detenido luego de que su propia madre lo denunciara por vender marihuana

ZONALES





Un joven de 18 años fue aprehendido en Villa Gesell luego de que su propia madre lo denunciara ante la Policía por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.





El procedimiento fue realizado por efectivos de la Estación de Policía Comunal Cuarta en una vivienda ubicada sobre Paseo 100 al 1500, a la que acudieron tras un llamado al servicio de emergencias 911 por un conflicto familiar.





Al arribar al domicilio, una mujer de 45 años manifestó haber mantenido una fuerte discusión con su hijo y autorizó el ingreso de los uniformados. Según consta en el parte oficial, la denunciante aseguró que el joven almacenaba marihuana en la vivienda y que presuntamente la comercializaba desde ese lugar.





Durante la requisa, el personal policial encontró envoltorios con marihuana preparados para su presunta distribución, varias plantas de cannabis, armas blancas y una pistola de aire comprimido.





Ante el hallazgo, el joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar si la droga estaba destinada al consumo personal o a la venta.





La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía de turno, que deberá definir la situación procesal del imputado y el avance de la causa.