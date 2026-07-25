Decisión sin vuelta atrás

“El bosque de los sueños” -dirigida por Gus Van Sant- es una película estadounidense protagonizada por Matthew McConaughey. Él viaja a Japón. ¿Su destino? Un lugar al que la gente va a acabar con su vida. Se sabe que su esposa ha muerto -él quedó con cargo de culpa porque la relación no había sido buena- y prefiere suicidarse. En el bosque conoce a otro hombre, japonés, que está con el mismo propósito por haber sido degradado en su trabajo. El diálogo entre los dos lleva a que reconsideren su decisión y Matthew logra salir. Luego, quiere ir a buscar a su compañero pero nadie lo encuentra. ¿Realmente existió?

“Qué bello es vivir”, un clásico de 1946 con la dirección de Frank Capra, presenta la historia de un hombre bueno que tiene una pequeña compañía de empréstitos. Un empresario codicioso le juega una mala pasada y en un momento se queda sin los 8000 dólares que necesitaba y va a ser detenido. Cuando está por suicidarse, salva a otra persona que estaba allí con el mismo propósito. No vamos a hacer “spoiler”, pero el filme termina bien.

Fuente: Clarín