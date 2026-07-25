Mostrar que hay otra salida

De eso no se habla. En mi niñez, el suicidio era un tema tabú -en parte lo sigue siendo- al que casi no se mencionaba. Cuando fui un poco mayor y empecé a estudiar periodismo se sugería informarlo con exceso de cautela para no amplificarlo. ¿Acaso más gente se quitaría la vida? Sí, se suponía un efecto “imitación”, hombres y mujeres en situación de crisis pensarían que esa era la respuesta.

Se ha visto que no es así. Hablar de suicidio ayuda porque le quita el estigma de algo que no se debe pronuncia r en voz alta. Si se calla, es difícil enfrentarlo. Y está visto que personas con esta tendencia buscan un espacio para que los ayuden. Conversar sirve. Un psiquiatra español -Carlos Gómez Sánchez-Lafuente- advierte sobre no acentuar la idea de ”conducta moralmente reprochable”: de esa manera se potencia la culpa. Y quien se siente culpable tiene más dificultad para abordar el tema.

Otra arista es la de enseñar a lidiar con el sufrimiento. Parece algo innato, ¿acaso no pasamos todos algún momento de adversidad? Sí, pero eso no significa que tengamos herramientas para no quedar atrapados. Conviene insistir en la resiliencia, mostrar que siempre hay una segunda oportunidad así no se perciba a simple vista. Enseñar un pensamiento lateral: buscar una salida creativa, desde otro espacio, y no quedar ligado al mismo razonamiento que mostró su fracaso

La necesidad de quebrar los silencios también se vincula al sufrimiento. Muchos no mencionan un tema por vergüenza o pudor. De hecho, la tasa de suicidios en la comunidad LGTB es mucho más alta que en la población general. Un relevamiento nacional que se hizo en 2023 con más de 15000 personas mostró que el 60 por ciento de este colectivo tuvo una ideación suicida al menos una vez en la vida. Hay que trabajar, cierto, la autoestima pero también la certeza de que lo considerado espinoso debe manifestarse, ponerse en conocimiento, no ser guardado como si hubiera algo malo o deshonroso detrás.

Fuente: Clarín