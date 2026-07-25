A qué hora juega River vs. Barracas Central hoy

River Plate debuta este sábado en el Torneo Clausura 2026 con la premisa fundamental de empezar a lavar la pobre imagen que mostró hace unos días en la Copa Argentina. Y lo hace ni más ni menos que en el Monumental, donde los hinchas siempre le hacen sentir los humores, frente a Barracas Central y luego de un viernes agitado en el que despidió a uno de sus ídolos, Juan Fernando Quintero y recibió a uno de los refuerzos más caros de su historia, Angel Correa, que está en la lista de convocados.

El partido, que corresponde a la fecha 1 del Grupo B, se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El Millonario quiere sacarse rápido dos espinas profundas. En primer lugar la del Apertura que se disputó en el primer semestre del año, en el que perdió la final con Belgrano por 3 a 2 y se quedó en la puerta del título. En el segundo, la de la Copa Argentina, en la que recientemente quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi por 3 a 1.

Además, después de días de cruces dialécticos, Juan Fernando Quintero se fue del club por sus desacuerdos con Eduardo Coudet. El colombiano, ídolo, especialmente por la gesta que significó para los hinchas ganarle la Copa Libertadores de Madrid en 2018 a Boca, se marchó libre después de que el club le comprase el pase y cerró su tercera etapa en Núñez.

Un rato antes, River anunció la llegara de Angel Correa, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2002, quien a los 31 años y proveniente de Tigres de México se convirtió en una de las compras más caras de la historia, y la más elevada si se tiene en cuenta que además de los 15 millones de dólares anunciados, dos más se sumarían por objetivos.

Por otro lado, el ‘Chacho’ ya tiene a disposición a Nicolás Otamendi, el refuerzo más resonante del torneo. El defensor de 38 años viene de ser subcampeón del mundo con la selección argentina el domingo pasado y ya se sumó a los entrenamientos del plantel. Con rodaje encima por haber sumado minutos en siete de los ocho partidos que afrontó el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, se perfila como titular en lugar de Lautaro Rivero para compartir la zaga central con Lucas Martínez Quarta.

El Guapo, por su parte, necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse lejos de la zona de descenso a la Primera Nacional, algo que por ahora estaría consiguiendo.

En Barracas el entrenador Damián Ayude casi no movió piezas en el mercado de pases. Únicamente incorporó a Elías Pereyra en condición de libre tras su paso por Defensa y Justicia, y a Juan Barbieri, que se sumó al equipo a préstamo desde Deportivo Armenio. En contrapartida, no se desprendió de ningún futbolista, por lo que mantiene la base con la que Rubén Darío Insúa se quedó en el umbral de los octavos de final en el Apertura, además de quedar eliminado en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

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Fuente: La Nación