A qué hora es La Velada del Año 2026 hoy, con Ibai Llanos, Gastón Edul y otros famosos

Sevilla se prepara para albergar una nueva edición de La Velada del Año 6 , el fenómeno global organizado por el streamer español Ibai Llanos . La cita será este sábado 25 de julio en el emblemático estadio La Cartuja, donde 80.000 espectadores agotaron la totalidad de las localidades disponibles. Para el público argentino, el evento comenzará a las 14:00 , mientras que en España las acciones iniciarán a las 19:00 , sin un horario de finalización fijo debido a la extensa programación prevista.

La transmisión oficial se llevará a cabo a través de las plataformas digitales de YouTube y Twitch en el canal de @IbaiLlanos. Además, diversos medios de comunicación españoles realizarán una cobertura minuto a minuto con comentarios técnicos sobre cada uno de los enfrentamientos . La jornada se destaca por equilibrar el espectáculo deportivo con el entretenimiento musical, con actuaciones de artistas de renombre internacional como Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA .

El plato fuerte de la jornada inaugural será el enfrentamiento entre el periodista argentino Gastón Edul y su par español Edu Aguirre . Este cruce adquiere una relevancia particular al producirse a solo una semana de la finalización de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, donde el combinado albiceleste cayó ante el conjunto ibérico. Edul trabajó intensamente en su preparación física durante los últimos meses , donde recibió el apoyo cercano de su hermano mellizo Guido Edul , quien se encuentra en Sevilla para acompañarlo en esta instancia decisiva.

Con un despliegue técnico que busca superar las ediciones anteriores, el evento de Ibai Llanos se consolida nuevamente como una cita ineludible en el calendario digital , la cual une a figuras de Latinoamérica y España en el cuadrilátero bajo la atenta mirada de millones de seguidores en todo el mundo.

Fuente: La Nación