MADARIAGA: Le hurtaron el celular en medio de los festejos por la selección, logró reconstruir el recorrido del aparato pero aún no lo recupera

MADARIAGA





Un vecino denunció el robo de su teléfono celular durante los festejos realizados el pasado 19 de julio en la intersección de Sarmiento y Avellaneda, mientras se celebraba el subcampeonato de la Selección Argentina. A partir de la geolocalización del dispositivo y de una serie de contactos posteriores, logró reconstruir el recorrido del aparato e identificar a las personas que habrían intervenido.





Según la denuncia, en medio de la multitud, sintió que "una persona que no puede observar ni reconocer, sin ejercer violencia, le sustrae el celular y se retira del lugar". Se trataba de un iPhone 13 que posteriormente comenzó a rastrear mediante una aplicación de seguridad.





La geolocalización marcó inicialmente un domicilio de calle Mitre, donde el denunciante dialogó con una mujer. En un primer momento la propietaria manifestó desconocer lo sucedido, pero al día siguiente volvió a comunicarse con él y le aportó un dato clave.





De acuerdo con la denuncia, la mujer le expresó: "Mirá, acá vino un chico que se encontró un teléfono, lo tiene él. Si querés te ayudo a ubicarlo".





A partir de esa información, el damnificado se contactó mediante Instagram con el joven señalado.. En la conversación, éste le respondió: "Sí, lo encontré yo, pero no lo tengo, lo vendí. Voy a tratar de encontrártelo, te pido perdón. La persona a la que se lo vendí lo mandó a desbloquear a Pinamar".





El denunciante concurrió hasta un domicilio indicado pero no logró entrevistarse con esa persona.





En la denuncia también dejó constancia de que el teléfono permanecía apagado, que dio de baja la línea telefónica y que entregó capturas de pantalla del rastreo, además de la factura de compra del equipo, como elementos probatorios para la investigación.





La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar la participación de las personas mencionadas y establecer el destino final del teléfono sustraído.