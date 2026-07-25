El salario pretendido subió por debajo de la inflación en el primer semestre

En el primer semestre del año, el salario pretendido registró un aumento de 10,5% . Este número se ubicó 6,3 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la inflación acumulada hasta junio (+16,8%). La cifra que los candidatos argentinos proponen o a la que aspiran al postularse a una vacante subió en los primeros seis meses del año, pero perdió en términos reales.

Así lo indicó el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. Otro dato que destacó es que el incremento acumulado del salario requerido en el primer semestre de 2026 se encontró por debajo del acumulado en el mismo período de los últimos dos años . En 2025 fue del 24,28%, con una inflación acumulada de 15,1%, mientras que en 2024 se ubicó en 68,81% contra un IPC que en los primeros seis meses creció 71,9%.

“ La brecha entre inflación y salario pretendido sugiere que las personas trabajadoras están ajustando sus expectativas a una economía distinta . El foco ya no parece estar únicamente en recuperar poder adquisitivo, sino también en encontrar oportunidades laborales sostenibles”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

De todos modos, junio registró el mayor aumento en la remuneración pretendida en lo que va del año : subió 3,99% y promedió en $1.877.862. El mes presenta una recuperación en términos reales, dado que la inflación en ese período fue de 1,9%.

Se trata de un salto respecto a los meses anteriores , en los cuales hubo una cierta estabilización por debajo del aumento de precios. En enero, el salario pretendido promedio era de $1.699.284 y al mes siguiente rebotó 3,33% hasta los $1.755.866. Durante los meses posteriores no presentó gran variación hasta el último repunte. Tanto en junio como en febrero la remuneración pretendida se posicionó por encima de la inflación, pero en el resto de los meses se ubicó por debajo del IPC .

Al desagregar por categoría de seniority , el mayor incremento mensual en el salario solicitado fue para posiciones de supervisor y jefe , que alcanzó un promedio de $2.686.899 por mes (+4,36%). Les siguieron los segmentos senior y semi senior , cuyas remuneraciones promedio fueron de $1.899.599 por mes (+3,98%); mientras tanto, el salario pretendido promedio para posiciones junior fue de $1.365.600 por mes (+3,59%).

Las áreas que experimentaron los mayores incrementos acumulados en las pretensiones salariales según el seniority fueron las siguientes:

Las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante febrero en planeamiento económico financiero, con $4.750.000 por mes para las posiciones de supervisor y jefe; durante mayo en ingeniería en petróleo y petroquímica con $3.875.000 para el segmento semi senior y senior; y durante marzo en liderazgo de proyecto con $3.075.000 por mes para los niveles junior.

En junio, los puestos con salarios pretendidos más altos para la categoría junior fueron gerencia y dirección general de la categoría otros con $2.437.500 mensuales. Lo mismo ocurrió en el segmento semi senior y senior, dado que los puestos de gerencia alcanzaron una pretensión de $3.750.000.

En el caso de junio, estos son los salarios pretendidos más bajos :

Durante ese mismo período, las posiciones con los sueldos promedio más bajos se registraron durante el mes de abril en áreas técnicas en salud con $1.137.500 mensuales para el segmento supervisor y jefe; durante enero en gastronomía con $950.000 para los niveles semi senior y senior, y en mantenimiento y limpieza con $837.500 para posiciones junior.

El informe también detalló la diferencia entre el dinero que piden los hombres en una entrevista de trabajo y el que solicitan las mujeres, que suele ser menor. En junio, los salarios promedio requeridos para varones fueron de $1.938.667 (+4,92%) y de $1.803.119 para mujeres (+3,81%). De esta manera, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue de 7,52% , unos 1,14 p.p. por encima de la brecha del mes de mayo y 1,11 p.p. por debajo de junio del 2025 (8,63%).

Por lo tanto, si bien el mes pasado las mujeres incrementaron sus pretensiones económicas, el monto promedio sigue ubicándose por debajo del de los varones. La brecha de los salarios requeridos en el primer semestre de 2026 alcanzó su pico en enero , con 14,05% a favor de los hombres.

Fuente: La Nación