Un gimnasta inglés sufrió una impactante caída en los Juegos de la Commonwealth y terminó hospitalizado

El gimnasta inglés Gabriel Langton debió ser trasladado de urgencia a un hospital de Glasgow luego de una mala caída durante su rutina de barra fija en los Juegos de la Commonwealth. El deportista participaba de la competencia por equipos de esta especialidad, finalmente ganada por Canadá, hasta que un error de cálculo hizo que cayera al mat de cabeza. El desenlace cortó el aliento de los espectadores y motivó el rápido ingreso de la asistencia médica.

“El joven de 19 años cayó sobre la cabeza y el cuello en la colchoneta durante la última rotación de la final por equipos, lo que provocó la interrupción de la competición mientras el personal médico acudía rápidamente en su ayuda”, describe el diario británico The Guardian . Y continuó: “Tras permanecer inicialmente inmóvil, Langton respondió al personal médico, moviendo primero las piernas y luego las manos. Una docena de miembros del personal médico estabilizaron con cuidado al gimnasta inglés antes de subirlo a una camilla unos 11 minutos después de la caída. El público lo aplaudió mientras se lo retiraba de la pista de competición”.

El incidente se produjo mientras Inglaterra se disputaba con Canadá el título por equipos. En el momento de la suspensión, Canadá lideraba la clasificación, por delante de Inglaterra por un estrecho margen, mientras que Australia ocupaba la tercera posición. Escocia se mantenía a un paso, en cuarta posición, con Chipre en quinto lugar y Gales en sexto.

Luke Whitehouse, compañero de Langton, declaró a Sky Sports : “Fue muy duro. Tuvimos que recomponernos, intentar dejarlo a un lado mentalmente y centrarnos en el trabajo que teníamos que hacer. Creo que todos deberíamos estar orgullosos de cómo seguimos adelante tras la caída de Gabe”.

Y cerró, según consigna The Guardian : “La gimnasia es un deporte muy peligroso y cosas como esta nos lo recuerdan. Es una de esas cosas que hay que intentar no pensar. Por lo que hemos oído, [Langton] se encuentra bien”.

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Fuente: La Nación