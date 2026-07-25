Murió Horacio Muratore, histórico dirigente del básquet y figura clave para la Generación Dorada

Este sábado se conoció la noticia de la muerte de Horacio Muratore, histórico expresidente de la Confederación Argentina de Básquet y uno de los dirigentes de ese deporte más importantes del país. El tucumano, que también estuvo al frente de la Federación Internacional de Básquet (FIBA), tenía 74 años.

Antes de llegar a la FIBA, tomó el control de la Confederación Argentina en 1992 y estuvo 16 años en el cargo.

En los tiempos de Muratore como presidente de la Confederación Argentina, el equipo argentino logró: Panamericano del 95, los Sudamericanos de 2001-04 y 08, el Premundial de 2001, la Diamond Ball 2008, la medalla dorada de los Juegos de 2004, la medalla de plata en el Mundial de 2002 y la medalla de bronce en los Juegos de 2008.

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Fuente: La Nación